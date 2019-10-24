催乳汤真的有用吗？不是你想的那样

很多产妇在生育孩子后都有奶水不足的问题，很多老人会给她们熬催乳汤。事实上，催乳汤对奶水不足的问题并没有明显的效果。

汤的颜色呈乳白色，只是因为熬汤用的材料，如猪蹄、鸡肉、骨头中的蛋白质与脂肪发生了反应。这些汤不仅不能催乳，反而会使产妇迅速发胖，对身体健康有害。那么，产后如何催乳更有效？下面我们一起了解一下相关知识。

1.摄取蛋白质

母乳中含有丰富的蛋白质，是任何奶粉都无法比拟的，而这些蛋白质都是可以从日常饮食中获取的。因此产妇可以多吃一些含蛋白质较多的食物，如蛋类、牛奶、鱼类、肉类食物。这些食物不仅可以帮助产妇分泌出更多的乳汁，还能提高乳汁的质量，促进宝宝发育。但是小编提醒大家，对蛋白质食物的摄取要适量，以免身体负担过重。

2.注意休息

很多产妇在生育完宝宝之后，立即投身于工作之中，这样对乳汁分泌也有不良影响。生育本身是十分耗费体力、精力的事情，再加上产妇日常生活中还要照顾宝宝，休息时间本身就少，如果这个时候还要投身于工作之中，对身体健康会有一定的影响。因此小编建议，产妇在哺乳期应该适当放松，在宝宝睡觉的时候，自己也可以睡一会，这样也有利于分泌更多的乳汁。

3.宝宝吮吸

很多产妇奶水不足的问题，大部分原因是因为宝宝吮吸乳头的时间不够造成的。产妇不要有奶水存起来的念头，这样给大脑传递的信号就是奶水还很足，不需要再分泌乳汁。相反，如果宝宝已经将产妇乳房中的奶水吮吸完了，大脑会认为奶水不够，应该继续分泌乳汁。除此之外，小编建议产妇在喂宝宝时，先用一侧的乳房喂奶，等这一侧的奶水排空之后，再用另一侧的乳房喂。

4.定期补水

由于乳汁的成分大部分是水，因此想要解决奶水不足的问题，产妇必须要补充足够的水分。除了日常生活中要多喝水以外，产妇还可以喝汤补充水分，只是要注意，汤要少油少盐，尽量清淡一些。

总之，产妇奶水不足是可以通过日常调理来解决的，但是千万不能依赖所谓的催乳汤，这对身体有很大影响。以上是产后四大有效的催乳方法，希望能够帮助有此困扰的家庭解决烦恼。

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