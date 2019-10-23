泪崩！孩子患重病，母亲要割肝救，父亲却落跑

不知道有没有学者专家做过统计，在孩子遇上了不耗费几十万甚至上百万的情况下，一个家庭放弃治疗的几率有多大，其中母亲放弃或者父亲放弃的几率又各是多少。

育姐不知道具体的数据，但是现实里却一次次出现类似的新闻：父亲决定放弃治疗，说着同样的理由：我不敢再赌，花钱下去孩子没治好怎么办，另一边的母亲们，却说什么都不肯放弃，哪怕自己再苦再累，只要孩子有机会就不放弃。

最近扬州的葛牵云就遇上了这种令人痛苦不已的选择题，她18年出生的孩子小雨，在42天体检时，被确诊为“先天性胆管闭锁”。医生表示，如果不治疗，小雨活不过1周岁。

这种病是肝内外感官出现阻塞，进而造成肝衰竭，不属于罕见病，治疗手法也比较成熟，几乎95%的孩子都能安全出院。如果选择做肝移植，长期存活率都达到了八成以上。

哪怕这么高的治愈率，却还是吓退了葛牵云的丈夫张东，小雨的父亲。小两口去年才结婚，两个人同在工厂工作，小葛25岁，张东今年12月才满22，所以两人甚至都没领证，只是办了婚礼。

小雨在去年做了一个过渡性手术，暂时疏通胆管保命。只是有必要做这个手术的人，基本上都是已经出现明显的肝硬化症状，若不做这个手术会很快肝衰竭死亡。

孩子必须尽快做肝移植，否则危在旦夕。医生给出的解决方案是，最好让亲体移植先“顶上去”，以防外体肝源移植之前出现紧急状况。

葛牵云决定听医生的了，这是她最珍视最重要的孩子，不就是割下自己三分之一的肝吗，又有什么不可以呢？

没想到，除了她自己的父母，连丈夫都不同意这个决定。父母亲是心疼她，葛牵云只是坚持：孩子是心头肉，一想到他要离开，自己心里就会有窒息般的疼痛，不割肝给孩子，自己后悔一辈子。

另一边，丈夫和婆家的态度确实更加反对，理由是不仅费用高，而且也没有百分百的把握。因此张东自己也不会去做配型，小夫妻因此产生矛盾，去年10月张东就离开了家，后来葛牵云去做配型时，他还再次打电话过来让她放弃。

张东在面对记者的询问时，他说：“我太累了，所以放弃‘老婆’和孩子”。

以前结婚开始就迁就葛牵云，不知道自己到底是“嫁”还是“娶”。孩子患病把钱花光了，以后费用那么高还不保证治好，复发怎么办？“以后日子还过不过了?我不想再这样继续下去，长痛不如短痛。”

好残忍的长痛不如短痛。确实亲体换肝基本费用20多万，外肝源30多万，后期费用还不算。小夫妻两家的经济条件也不好，只是听到一位父亲这样放弃自己的孩子，育姐还是心痛，尤其是在孩子母亲苦苦坚持的情况下。

葛牵云则表示“我必须继续为小雨治疗。”对此，张东的回应是“我告诉你我决定放弃了，放弃孩子，也包括你。”

目前葛牵云正在等着伦理审查，打算今年3/4月份做手术。虽然因为孩子生病，自己年迈的父母都很辛苦，却有一点她很欣慰，那就是：“现在看来，幸亏没有领到结婚证，否则没有小雨父亲的签字，伦理关通不过，换肝手术没法做。”

我不管千万人阻挡，只想挽回你的生命，我的孩子！

孩子生病需要大量金钱去治疗，被逼无奈选择放弃这件事，恐怕真的经历过的人，或者身边亲人有类似经历的人，都会说一句：也是真的不容易，也不能怪他。

育姐也觉得，毕竟这么重的担子，即使作为父母，也有扛不住的一天。可是令育姐觉得心酸的是，在这些情况下，那些坚持着的妈妈和放弃的父亲之间的矛盾和对比。

都说女子本弱，为母则刚，为何为父的男子，有时候还不如女子坚强呢？还是因为男性都更加理性，对于没把握的事情不愿尝试。

有网友说，这是因为孩子不是男人十月怀胎生下的，他可能没办法那么紧密地立刻感受到和孩子的联系。当然，更多的父亲都和自己的孩子有着浓厚的亲情，只是有时候，血浓于水也没办法抵过残忍的经济压力。

苦苦为孩子坚持的母亲，不止葛牵云这一位。

去年年末，河北的某家医院里，一男子当着病床前孩子的面，打骂自己妻子，原因是想阻止妻子借钱给孩子治病。女儿第一次骨髓移植不成功，为了第二次移植，妻子想打电话借钱，丈夫直接在病床前，当着孩子的面打骂妻子。

他说：“不看了，不治了，没钱了，我不可能为了她，下半辈子过上欠钱的日子。”因为后续治疗花的钱全是贷款来的，现在我（孩子父亲）一点信心都没有。如果她（孩子母亲）还想继续治疗就随她，我现在是没工作了。

还有8岁儿子患了白血病，医生都表态孩子没有高危因素，非常适合做化疗，治愈率在80%左右，可以像正常人一样生活。孩子母亲坚持想治病，孩子父亲却信任自己在网上查找的不实信息，甚至整个男方家族都认为孩子得了白血病就必死无疑，反对治疗。

这位父亲奇葩到娘家的舅舅提出支付一半的治疗费，当地政府和爱心人士多次做工作都不同意给孩子治疗的地步。他说：是个无底洞，治不了也治不好，就在家算了吧。（治疗）那是医生在骗人，将来肯定会人财两空，现在还是把孩子放在家里，走一步是一步。

也不是所有的父亲都如此决绝的放弃，育姐十分钦佩他们。

15年四川杨仕刚3岁的儿子凯凯被查出患有儿童癌症之王——神经母细胞瘤。他和妻子相互服侍，花光积蓄赚钱养家，给孩子供医药费。天不从人愿，17年杨仕刚自己却被诊断出肝癌中晚期。

这个时候孩子做了自体造血干细胞移植，正在术后恢复中，杨仕刚坚决不想继续化疗，因为要把钱留给儿子，做完手术2个月不到继续出去打工。

只是孩子的病再一次恶化，达到了“手脚瘫痪，大小便失禁”的地步，目前转到重症医学科治疗，他们已经欠了医院近10万。

哪怕在这种环境下，杨仕刚还是没有放弃，他说：本来自己常年在外打工，也没有给孩子营造好的生活环境，对不起儿子。一个家两人生大病，无论都已经供不起，放弃自己的治疗是他心理的最佳选择。

他说儿子活下去也是自己活下去的唯一希望，相信自己的身体，还能再撑下去。

愿孩子们都健健康康，原上天给这些苦苦坚持的父母多些垂怜，减轻一些负担，让他们的孩子快点好起来，过上正常的日子。

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