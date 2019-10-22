担心奶水不足？get这几招不发愁

很多新手妈妈在生完孩子后都面临一个问题，那就是奶水不足。那么新手妈妈该怎么做才能分泌出更多的奶水，满足宝宝的需求呢?其实，新妈可以从这几个方面做起。

促进泌乳秘笈

1.多喝汤水

宝宝刚刚出生还需要些时间适应。初始，宝宝的胃容量比较小，随着时间推移，新妈奶水也在跟着宝宝同步适应。慢慢从1毫升到5毫升，再到30毫升……

所以，在开始母乳喂养时一定要坚持哟~当然，也少不了家人的支持，和宝宝自己的适应和努力。哺乳期时，大家要均衡饮食，多喝汤水，补充复合维生素，补充钙铁，经济条件允许的情况下，新妈还可以补充妈妈奶粉。

2.保持心情愉快

哺乳期大家心情和精神状态的好坏直接影响泌乳情况。新妈生完孩子后，有人专门照顾，睡眠时间有保证，营养又跟得上，那么奶水会越来越充足。

但如果新妈精神压力比较大，又要照顾宝宝，睡眠时间得不到保证，那么泌乳也将会受到影响，造成宝宝吃不饱。宝宝吃不饱自然会哭闹不止，这容易让新妈心情不佳，如此一来就陷入恶性循环。因此，建议新妈在母乳喂养期间，要保持心情愉快，不要给自己太大的压力。

3.确保有效吸吮

在不少人看来，胸小的女人没什么奶水，胸部丰满奶水才足。这样说有没有道理呢?

其实，奶水充足与否跟乳房大小没多大何的关系。真正影响乳汁量的是宝宝的有效吮吸。一开始新手妈妈初乳可能只有几滴，这时候如何立马给宝宝添加奶粉，那么哺乳喂养很可能会失败。事实上，只要多让宝宝含住包括乳晕乳头在内的组织，有节奏多吸吮，可以刺激乳房泌乳。一般情况下，只有初乳比较少。

宝宝出生后，千万不要由于奶水少就减少喂奶频率。建议宝宝出生半小时内开始喂奶，让他勤吮吸，来刺激乳腺，让乳汁分泌的越来越多。

奶水不足怎么办？

1.轮流着喂

两边乳房交替轮流着喂，这样两边乳房都可以受到刺激，同时也不会出现一边大一边小的情况。若是宝宝不哭闹，可别急着添加奶粉。每次喂奶是最好多次轮流着给宝宝喂奶，这样奶水会越来越多。

2.坚持喂奶

很多新妈因为患了乳腺炎导致母乳喂养失败。建议大家即使患病，奶水突然减少，也应从头开始频繁喂奶。同时可以配合多喝汤水、乳腺按摩、疏通乳管等方法。如果暂时不能亲喂，也要定时把母乳挤出来，刺激奶水分泌。

3.频繁哺乳

新妈要持续让宝宝有效吸吮，刺激乳汁分泌。可以试试一天喂12次以上，甚至一有机会就给宝宝喂奶，2、3天之后就会有效果。

4.看情况决定是否喂奶粉

新妈可以试着让宝宝吃几天的纯母乳，不添加奶粉。若是宝宝适应的很好，新妈可以逐渐减少奶粉量以及次数。

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