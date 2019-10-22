妈妈枪杀性侵女儿的凶手，事后镇定自首表示不后悔

据英国《每日邮报》报道，美国一名妈妈得知女儿6岁时被朋友家的孩子侵犯后十分愤怒，于是策划实施报复。她把作案时只有13岁的少年诱出，随后持枪将其打死。近日，该女子被裁定犯有二级谋杀罪，有可能被判处无期徒刑。

女儿6岁时遭熟人性侵，妈妈策划复仇

据了解，这名妈妈名字是康妮·塞布，今年43岁，来自佛罗里达州东那不勒斯，和丈夫有2个孩子。2016年5月30日，她11岁的女儿跟保姆透露，自己5年前被一名少年性侵了2次。那名少年名叫泽维尔·塞拉，是朋友家的孩子，经常来家里玩。

康妮得知这件事后愤怒到了极点，萌生了杀人的念头。她先询问女儿被性侵时的详情，确认其所说的都是事实并无虚假，然后开始自己的报仇计划。

姐弟俩合谋复仇，将性侵少年诱出枪杀

2016年7月，康妮29岁的弟弟约翰从纽约来探望她。由于约翰有智力障碍，康妮很容易就说服他加入复仇计划，二人去商店买了2把手枪、2只泰瑟枪、1部手机、1张电话卡、碎冰锥等罪案工具。

7月7日，康妮给泽维尔发匿名电子消息，花钱请他帮忙搭建双层床，泽维尔十分痛快地答应了。

在驱车前往康妮家的途中，约翰迫不及待地责问泽维尔性侵一事导致阴谋败露，二人随即在公路附近一处森林中厮打起来。

打斗过程中，泽维尔抢走约翰手中的枪，并开枪打中约翰的腹部。康妮则向泽维尔打了六枪，导致其当场丧命。

弟弟中枪丧命，姐姐或被判无期徒刑

事发后，康妮十分镇定地向警方投案自首。约翰送医后被宣告不治身亡，康妮听到此消息后很难过也很后悔，表示不该让弟弟参与这件事。但对于枪杀泽维尔一事，康妮表现得一直很平静。“我不关心他是死是活，他侵犯我女儿，女儿把一切都跟我说了。”

今年10月17日，当地法院经过一个星期的审理后，裁定康妮犯二级谋杀罪。据了解，康妮有可能被判处无期徒刑，法院将于2020年1月3日做出正式判决。

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