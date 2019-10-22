产后瘦身难，究竟错在哪？

产妈在哺乳期就希望身材恢复到原本的样子，因此各种减肥，但有些女性不管在怎么瘦身，效果都不是很理想。这究竟错在哪里呢？

产后瘦不来的十个原因，看看你有没有：

1.不吃早饭

有些产妈没有吃早饭的习惯，这是不科学的。起床后难免会有起床气，这时候吃上早饭不仅能赶走床气，还能促进新陈代谢。

2.健身时盯着手机看

有些产妈在健身时手机都不离身，时不时看看微博或是微信，这只会降低健身效率。产妈在健身时可以听听音乐，刺激肾上腺素的分泌，最好是把手机放在一边，不要让它影响你的瘦身计划。

3.不喜欢使用跑步机

有些产妈不喜欢使用跑步机减肥，但这却是最能减轻体重的。因为你需要跟着它的步伐走，就算你想停下来，也是不可能的。使用跑步机不但能促进肌肉运动同时还能促进心率，燃烧脂肪。

4.离身边的吃货很近

不良的生活习惯也会破坏你的减肥计划。身边的朋友在吃饭，会下意识的模仿别人，如果别人吃的很开心，不停地吃，你也会跟着这样。因此，在减肥时最好选择那种食量小的跟你一起吃饭，这样你也会吃的很少。

5.喜欢熬夜

有些女性喜欢熬夜，认为这样可以减肥，其实不然。熬夜只会让女性摄入更多的油腻食物，如果你喜欢熬夜，最好现在就改正。

6.过于相信卡路里计数器

有些女性在减肥时会使用卡路里计数器，看看自己燃烧了多少的卡路里。但卡路里有时候也并不准确，有一定的误差，因此，建议女性朋友还是不要盲目相信的好。

7.拒绝食用乳制品

很多女性认为乳制品会增加体重，事实却恰恰相反，如果女性经常食用乳制品，那么体重将会得到很好地控制。建议在乳制品的选择上，可以选择那种低脂肪的。

8.使用人工添加剂

甜食受不少产妈的喜爱，但也很容易造成肥胖。因为这类食物中里面有很高的人工合成添加剂，这比自然糖分高出很多，体重增加。因此，建议产妈少吃奶油、少喝奶茶等。

9.一边看电视一边吃饭

边看电视边吃饭是很多产妈都会做的事情，这样只会造成重复进食，因此，建议女性在吃饭时还是关上电视，这样才不会出现暴饮暴食的情况。

10.小看了饮品的热量

到了下午，点上一杯咖啡或是果汁，虽享受但体内脂肪增加。因为这里面含有大量的热量，因此产妈妈还是少喝为妙。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)