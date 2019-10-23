不吃饭就饿几次？小心坑了娃

笑笑妈最近很头疼，因为宝宝不爱吃饭，每次都要追着喂，需要花费很长时间。最后没办法到刻意饿上几次，认为这样宝宝就会乖乖吃饭，但其实这样只会伤害到宝宝。那么宝妈怎么做比较好呢？

当宝宝出现不吃饭行为时，家长首先要做的不是逼着孩子吃饭，而是找准孩子为什么不爱吃饭的原因，然后有针对性的采取措施。

1.宝宝缺锌

宝宝挑食厌食不爱吃饭有可能是因为体内缺锌。宝宝缺锌后，唾液中味觉素分泌受到影响，最终影响味觉与食欲，导致宝宝不爱吃饭。

若家长发现宝宝最近一段时间食欲下降，不爱吃饭，但是身体又没有其他问题，那么这就说明宝宝缺锌了，需要带着宝宝去医院进行血清锌水平测定，然后根据情况，适当补锌。

2.宝宝是真的不饿

宝宝吃饱之后，就不会想吃东西，这时候就算家长再怎么给孩子喂饭，他们都不会吃的。

给宝宝吃饭最好是七分饱，宝宝既不会饿也不会对肠胃造成负担，消化能力也能得到很好的提高。饭前1小时不要给宝宝吃零食，以免影响宝宝正常的食量。

3.宝宝生病

我们大人在生病时，都会变得没有胃口不想吃饭，更不要说宝宝了。比如肠胃消化功能出现问题，消化功能也随之下降，胃口变得没有以前那么好，除了这些之外，宝宝还有可能出现咽喉或是口腔方面的问题，这也导致他们不爱吃饭。

当家长发现宝宝身体不舒服时，应该及早带孩子去医院检查，而不是一味饿宝宝，这样只会伤害他们。

4.饭菜不合宝宝口味

有时候宝妈做的饭菜不合宝宝胃口，他们也会不想吃饭的。试想一下，对于自己不喜欢吃的饭菜谁还想吃呢？

宝妈可以变着花样给宝宝做饭，多看些菜谱，学着给宝宝做，这样每天胃口不一样，宝宝不仅能吃到更多的饭菜，也能补充身体所需的各种营养。

宝宝不爱吃饭的原因有很多，家长应该针对原因去进行相应的处理，而不是一味的采取饿孩子的方法，这样只会给宝宝身体健康造成影响。家长在平时，还要仔细观察宝宝身体发育情况，一旦发现异常，要立即带宝宝去医院进行检查。

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