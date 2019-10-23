让娃远离“性早熟”，这些东西都不要吃了

“性早熟”现在不再是大孩子的事情了，很多小朋友也出现了性早熟，这让家长很是担心。其实，孩子出现性早熟，很多是因为吃了易引起性早熟的食物。家长赶紧收藏起来，不要再给孩子吃了。

造成孩子性早熟的食物

1.含激素的药品

大家一定要谨慎给孩子服用药物，因为有些药物比如避孕药里面就含有激素，如果孩子不小心误食，那么就可能会造成孩子性早熟。

2.三高食物

从根本上来说，油炸、动物类食物没有任何的激素，但如果长期食用，容易导致肥胖，体内内分泌紊乱，从而使得孩子性早熟。

3.雌激素保健品

有些家长担心孩子缺乏某种营养元素，所以就买各种保健品。但是有些保健品中雌激素含量很高，长时间给宝宝使用将会影响内分泌环境，引发性早熟。

这些食物不会造成孩子性早熟

1.豆制品

很多人认为豆腐里面有雌激素，男孩吃多了行为会变得女性化。其实这根本是不可能的。豆腐里面虽然含有雌激素，但含量却很少，与人体雌激素也是不一样的，作用也不相同，因此根本不会造成孩子性早熟。

2.牛初乳

牛初乳造成性早熟这种说法是完全错误的。牛初乳与牛奶无异，相比母乳，牛初乳激素含量非常的低，根本不会造成孩子性早熟。

3.催熟的水果

现在家长都担心孩子吃的水果里面含有激素，会造成性早熟。其实不是，水果虽然会打激素，但这种植物激素跟人类激素根本不是一回事，因此，孩子吃这些食物是不会造成孩子性早熟的。但也还是建议少给孩子吃。

预防性早熟，科学饮食比较好

1.主食粗细搭配

给宝宝吃的主食不要太过于精细，最好适当给宝宝吃些粗粮与杂粮。早饭可以给孩子吃些番薯或是杂粮粥，这样宝宝摄入的营养会更加全面。

2.饮食不要太油腻

孩子日常饮食应清淡些。大家要少给宝宝吃油腻食物，做饭要少油少脂。

3.少放调味料

家长在给孩子做饭菜时要少放调味品，保持食物的原汁原味，让孩子从小养成少盐的习惯。

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