猥亵超200名孩子，臭名远扬的恋童癖罪犯在狱中被杀

据英国《每日邮报》报道，10月13日，声名狼藉的英国恋童癖罪犯在狱中被刺死。这一消息得到官方证实后，很多网友拍手叫好，有人还评论说：“终于还受害儿童一个公道”。

恋童癖罪犯在狱中被刺死，曾性侵超过200名儿童

这名恋童癖罪犯名叫理查德·哈克，现年33岁。10月13日，他在富尔萨顿监狱的监室内被人用自制刀刺死。该监狱一名发言人确认此消息属实，但在警方调查期间，他拒绝发表进一步评论。

据了解，在2006年到2014年期间，哈克曾在马来西亚担任自由摄影师和英语教师。在这八年里，他对超过200名儿童实施性侵，其中最小的受害儿童只有6个月大。

被判22个无期徒刑，被刺死后民众拍手称快

2014年12月，哈克从马来西亚回英国过圣诞节时，在伦敦机场被逮捕。被抓时，他正在写一本关于恋童癖的指导手册。

2016年，检方在哈克的电脑中找到超过两万张与他犯罪有关的不雅照和视频。在出庭受审时，哈克承认在2006年到2014年期间里，对6个月到12岁的儿童实施性侵。随后，法庭判处哈克22个终身监禁。一名受害儿童亲属在法庭上喊道：“你死一千次都算轻的”。

审判结果公布后，主审法官彼得·鲁克认为，对哈克的判决表明民众对他“性侵行为”的愤怒。

10月14日，英国媒体都报道了哈克被杀的消息。很多网友表示：“听到这个消息根本不会感到伤心”，还有人说道：“终于还受害儿童一个公道。”

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