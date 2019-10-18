“我不愿意”儿子拒捐玩具，霍思燕的做法太棒了！

霍思燕与杜江的儿子嗯哼，因为综艺节目走红。小小年纪的他，在网络上已经拥有许多粉丝。

在前段时间的《妈妈是超人》中，嗯哼的“小气”则给妈妈出了一道难题。

当时霍思燕跟嗯哼说，希望把嗯哼不常玩的玩具捐出去，给一些更需要的小朋友。

但是嗯哼的态度很坚定：

我不愿意！

并且还因此闹了脾气。

而霍思燕并没有像有些家长一样强迫他分享，再跟他讲一些大道理。而是跟他说：“你的东西你有权力自己来决定，但在愿意的前提下，是可以一起玩的，对吗？”

嗯哼依然表示拒绝，甚至还摔了玩具。但是过了一会儿又说：“妈妈，我自己来决定要不要捐。”

于是霍思燕跟儿子一起玩了起来。看嗯哼玩得高兴，她又提出：“这样好不好，我们就去看看，你愿意的话，我们就把玩具捐出去，你不愿意，我们就带回来。”

这次嗯哼答应得很痛快，并跟妈妈一起收拾起玩具来。

一次教育危机，就被霍思燕机智地化解了。

随着宝宝年龄的增长，宝宝逐渐有了自我意识，这是宝宝认识自我的一个过程。

家长不必强求宝宝与其他的小朋友分享，这会使他产生逆反心理。

但平时要注意培养宝宝的分享意识，让宝宝和小朋友一起玩或轮流玩。最好是自己还要参与进去：

说“看啊!咱们一块儿玩小火车，宝宝在这边，小朋友在那边，我给你们开来开去。现在，接好!“他可能不懂，可以由家长带领玩。

孩子的分享意识，是个长期的培养过程。关于孩子玩玩具，家长日常生活中应该潜移默化地给孩子灌输以下观点：

1.我可以要求想要的，有时候我会很快得到，但有时也要等其他小朋友玩完。

2.我可以哭，但是哭并不会让我得到那个玩具。

3.我不会得到所有想要的东西，但我会得到更好的，在我沮丧的时候父母会理解并帮助我。

4.哭完我会感觉好一点。

5.得不到想要的那个玩具可以用其他的玩具代替。

6.我不用向我的父母抱怨哭诉来说服她们让我得到那个玩具，每个人都要等自己的顺序，迟早会轮到自己。

7.当我的兄弟姐妹给我玩具时，我会觉得他们很可爱。

8.我可以想玩多久就玩多久，没有人会规定我什么时候必须给别人。当我玩完了给我的兄弟姐妹时，我会发自内心的开心，我感到自己是一个慷慨的人。

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