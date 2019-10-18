听说，9成孕妈都没避开这些坑

得知自己怀孕的那一刻，孕妈们往往高兴的同时也会有些害怕。为了顺利度过孕期，大家在孕期时做很多功课。但我们生活在一个信息爆炸的时代，很可能不小心会踩雷。赶紧看看你有没有犯错吧。

孕期睡姿只能是左侧卧，频繁翻身会引发脐带绕颈?

很多孕妈听信一些所谓的专家介绍，误认为孕期只能采取左侧卧的睡姿，这样不仅能减轻子宫右倾还能避免胎儿对腹部大血管的压迫。而且孕期不能频繁翻身，否则这有可能会造成胎儿脐带绕颈。这种说法是真的吗?

孕期正确睡姿是这样的：

1.孕早期：

孕早期时，胎儿还很小，基本上不可能压迫到孕妈血管。因此只要孕妈没有任何不适，可以采取右侧卧或是仰卧的睡姿，怎么舒服怎么来，只要不是趴着睡都行。

2.孕后期：

怀孕7个月后，胎儿逐渐增大，这时候采取仰卧的睡姿会给孕妈带来压迫感，因此最好采取侧卧的睡姿，不管是左侧还是右侧，孕妈只要弯曲双腿，胎儿重量就不会压迫到孕妈腹部大血管，给心脏造成负担，同时也不会影响孕妈的睡眠质量。

频繁翻身不会造成脐带绕颈

孕妈频繁翻身是不会造成宝宝脐带绕颈的。因为胎儿处在子宫羊水当中，空间相对独立。孕妈翻身时，胎儿有可能是静止不动的。孕妈静止不动时，宝宝有可能在翻身。因此，脐带绕颈与孕妈睡觉翻身没有关系，孕妈无需太过担心。

孕期不能使用电脑、手机、吹风机、微波炉等等?

如今，电子产品在我们生活中随处可见，有些电子产品更是常常不离手，比如手机。因此，辐射也就成为孕妈最关心一个的话题。得知自己怀孕，一些孕妈首先买上一件防辐射服。那么，电子产品以及常用电器真的会产生辐射吗?

其实，部分家用电器或、电子产品所产生的辐射微乎其微，几乎可以忽略不计。而辐射也分电离辐射与非电离辐射。我们常接触的家用电器、电子产品虽然会产生辐射，但这也只是非电离辐射。而且所有的产品在出厂前都会进行检验，只要检验合格，带来的非电离辐射剂量都是对人体安全的，大家不用太担心。

可造成胎儿流产或是畸形的主要是电离辐射。也就是我们经常说的x光、ct等可能会对胎儿产生影响，但这也与辐射剂量有关。

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