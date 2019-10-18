看过来！这是暗示宝宝上火的5大现象

如果宝宝的饮食或作息出了问题，很容易引起上火。这个时候大家要及时帮助宝宝调理。但是有些家长可能粗心大意不能及时发现宝宝上火了，这篇文章教大家如何判断。

1.手心汗多

宝宝如果手心汗比较多，千万不要大意。宝宝手心凉凉的，潮潮的是正常的。如果宝宝是干热的，晚上还出汗，那就是宝宝虚火盛。记住，这时候不要给宝宝吃寒凉的食物，可以平时经常给宝宝捏脊、搓脚心，如果情况严重应及时带其就医。

2.嘴角出现白茬

可能有家长曾注意到，宝宝嘴角有时候会出现白茬。要知道，这不是无缘无故出现，往往是因为宝宝有脾火引起。大家不要着急，这里有2个偏方，仅供参考：用柿饼上的柿霜给宝宝冲水喝，或者让宝宝吃一些杨桃。另外，也可以在医嘱下给宝宝服用药物灭火。

3.舌头发红

一般去看中医的时候，大夫首先会“望”，通过观察我们的舌头来判断我们的身体状况。爸爸妈妈也可以经常观察宝宝舌头，看看是否有发红的情况。从中医的角度来看，如果宝宝舌头、舌边发红，就说明宝宝上火了。上火的宝宝通常晚上爱闹腾、睡觉不安稳，白天常口渴等等。这时候大家可以素炒或蒸茭白、茄子等给宝宝吃，帮助他下火。

4.屁股颜色比较深

在给宝宝洗澡时，大家可以留心下宝宝肛门的情况。这个地方的颜色变化有宝宝是否上火有一定的关系。一般来说，宝宝的肛门应该是粉红色。但是，当宝宝体内火气大，肛门的颜色就会比较深。这时候大家要注意调整宝宝的饮食，可以适当让他多吃去火的蔬果，比如西红柿、梨等。还有，不要因为宝宝上火就让他吃寒凉的食物，也不要让他吃太多热量高的食物。

5.眼屎变多

如果爸爸妈妈发现宝宝眼角出现眼屎就要注意了，这很有可能是宝宝身体发出的一个信息。一般情况下，宝宝有肝火，容易有眼屎出现。同时宝宝也会很闹腾，容易发脾气，还不太听的话。如果这种情况，大家也不要过于担忧，让宝宝适当吃些新鲜的果蔬，规律作息，不要熬夜。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)