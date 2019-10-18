母乳喂养阻力重重，你准备喂多久？

英国有一位宝妈，女儿已经5岁了，她还是坚持喂她喝母乳。

她的行为在当地也引发了不少争议，不过这位宝妈表示，只要孩子不反对吃母乳的话，她希望能够喂到7岁。

《国际母乳协会小册子》里写道：“一般来说，自动断奶发生在一岁半到三岁之间。一岁以下的婴孩，不会有自动断奶现象。”

也就是说，孩子自动离乳的时间，至少要到一岁半。而在国内，很多职场妈妈迫于无奈，普遍在宝宝半岁之前就给孩子断了奶。

育儿网之前做过一项调研，面向的是全体妈妈。调研结果发现：坚持给孩子喂母乳到一岁半的妈妈，占比只有14%，而这其中绝大多数都是全职妈妈。

国际母乳会建议有条件的妈妈，能够坚持给孩子喂母乳到两岁，但现实生活中，妈妈们想要做到这一点，会遇到各种各样的阻力。

第一重阻力：铺天盖地的奶粉广告

产检的时候，有些医院会送奶粉试用装给孕妈们。育儿网的调查也发现，近7成的妈妈都会提前为宝宝备好配方奶粉，以备不时之需。

随着奶粉的广告铺得越来越多，各种各样的宣传语，逐渐俘虏了妈妈的心。有不少原先打算母乳喂养的妈妈，后来也心存动摇，选择了配方奶粉。

第二重阻力：遭遇产后奶水不足

在那些最终给宝宝吃配方奶粉的妈妈中，有六成以上都是因为自己的奶水不足。

国际母乳会网站说，宝宝吃奶越频繁，母乳分泌就越多。也就是说，理论上是不存在奶水不足的情况的，不过现实中，还是有不少妈妈遇到了这类困境。

她们也曾尝试给孩子喂奶，最后发现奶水实在太少，只好转而选择奶粉喂养。

第三重阻力：背奶环境过于恶劣

很多职场妈妈放弃母乳喂养的原因，既是因为自己要把重心转移到工作上，也是因为公司的背奶环境太过恶劣了。

据育儿网调查，九成以上的公司，并没有设立母婴室。于是，要背奶的妈妈只能被迫在卫生间、空的会议室、仓库等地方挤奶。

这种恶劣的背奶环境，也导致了一些原本坚持喂母乳的妈妈，最终放弃了这个想法。

应该说，妈妈们都能明白母乳对孩子的好，但在生活中，想要坚持母乳喂养真的是太难了。

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