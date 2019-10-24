曾被嘲豪门弃妇、过气花旦，其实她只是从来把“自己”摆在第一位

出生于艺术世家，就读于美国名校，20岁开始参加选美，获得全美亚裔小姐冠军、纽约华裔小姐冠军，23岁时获得国际华裔小姐亚军，随后签约电视台，成为当红花旦，24岁与帅气年轻的多金太子爷相恋。

单看这一段文字，是不是觉得像是玛丽苏女主的人设？

这可是陈法拉的真实人生。

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出生于成都的陈法拉，14岁的时候举家移居美国，2005年到香港港参选国际华裔小姐夺得亚军，并签约TVB。

顺带一提，这届的冠军是王祖蓝老婆李亚男。

看过港剧的小伙伴一定对陈法拉不陌生，她在TVB期间留下了很多脍炙人口的代表作品。

出道第一部电视剧就是《法证先锋》，时至今日，很多人依旧将这个系列视为心头好，《法证先锋4》即将播出的消息仍旧可以轻松上热搜。

凭借着优秀的剧本和出色的演技，当然还有高颜值，陈法拉出道第二年就拿到了万千星辉最佳女配奖，积累了大量的观众缘。

也许真的是手握玛丽苏剧本，陈法拉参演的剧作都质量极高，《潜行狙击》《溏心风暴》《家好月圆》《巾帼枭雄义海豪情》《冲上云霄2》《公主嫁到》，也曾两度拿到TVB“最佳女配角”，与胡杏儿、钟嘉欣、徐子珊齐名，并称为“TVB新四花旦”。

事业顺风顺水，感情也令人称羡。就在签约TVB的第二年，陈法拉遇到了有钱有颜的男友——香港中星集团太子爷薛世恒，人送外号“豪门袁伟豪”。

按照世俗的眼光来看，此时的陈法拉已经站上了人生的巅峰，接下去的剧情自然是嫁入豪门，怀孕生娃，安心做阔太。

然而，就在人人都以为尘埃落定的时候，陈法拉与薛世恒却悄悄分手了。要知道她与薛世恒相恋7年，结婚5年，薛家终于承认了她的儿媳地位，她却主动“休”了豪门？

一直以来，只有豪门弃妇，陈法拉是个例外。

更让人意外的是，她和豪门分手后竟然又“甩了”TVB，当时的陈法拉凭借《冲上云霄2》收获超高评论，老东家开出的条件也相当丰厚，陈法拉却毅然决然地选择了不续约。

令人羡慕的豪门阔太不做了，万人宠爱的当红花旦也不做了，陈法拉到底要做什么？

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此时的陈法拉32岁，已经过了大众眼中“黄金期”了，尖酸刻薄的港媒纷纷给她扣上“豪门弃妇”“过气花旦”的标签，仿佛她这一生已经注定破败，难以翻身了。

然而，抛弃了玛丽苏人生剧本的陈法拉，选择的却是震惊众人的爽文剧本。

2013年离婚后，说走就走极其洒脱的陈法拉去了美国重返校园，就读于美国茱莉亚学院，并以全A的成绩光荣取得表演硕士的学位。

这座学府有多厉害呢，它在全美演艺界都非常有名，从这座学府中诞生的奥斯卡得主数量全美排行第4，戏剧专业当年更是只招收5男5女，而陈法拉就是其中之一，学霸气质显露无疑。

毕业后的陈法拉也没有停下进取的步伐，她自己曾经感慨过：“我毕业到现在试镜都试了十几次，那边压力大因为竞争好强，整个美国这么大，这么多人去竞争一至两个的角色，所以命中率系好低，亦要面对好多挫折及失败。”

在奋斗期间，她也曾回到香港与黄子华合作出演舞台剧，演技受到了极大的认可。在舞台上，陈法拉按照剧本完全放飞自我，场场爆满，一票难求，刘德华等明星也前来捧场。

可能是被陈法拉的人气与演技打动，TVB再一次发出合作邀约，条件比之前的更加丰厚，但是有着明确目标的陈法拉再一次拒绝了TVB。

在接受了无数次失败后，陈法拉终于如愿敲开了HBO的大门，妮可基德曼及休格兰特主演的新剧《无所作为》向她抛出了橄榄枝，这也意味着她终于迈进了美国演艺圈，离她心中的目标又近了一步。

其实故事到这里，陈法拉已经完成了小小的逆袭，从那个被港媒嘲讽的“过气花旦”做到了HBO新剧演员，摘掉了这个标签。

而对于另一个“豪门弃妇”的标签，陈法拉也以自己的幸福婚礼做出了完美反击。

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在茱莉亚学院深造期间，陈法拉认识了哈佛才子Emmanuel。

这位法籍帅哥不仅精通英文、中文，曾就读于巴黎综合理工学院以及哈佛商学院，还在毕业后任职于驻日本的法国领事馆、上海的管理咨询公司以及美国品牌公司，现在更是Bubble的CEO及创办人。

和Emmanuel相恋三年后，前不久，37岁的陈法拉在法国庄园举行了婚礼。

采访中陈法拉表示，自己有生孩子的计划。这再一次颠覆了人们的认知，当年陈法拉“抛弃”豪门的诸多原因猜测之一，正是她事业心重，不肯生孩子。毕竟其他嫁入豪门的女星，都是早早息影，安心生娃，例如“千亿媳妇”徐子淇已经生了四胎了，坐稳阔太地位。

怎么如今陈法拉竟然态度大变呢？

其实没有什么难以理解的，她所做的一切抉择都是顺应自己的本心而已。

当年虽然嫁入豪门，却根本不是以委屈自己、牺牲自己为代价，看中的也不是豪门带来的物质条件。也正因为如此，与薛世恒离婚的时候，陈法拉也走得干脆利落，互泼脏水、纠缠家产的狗血戏码一幕也没有出现，甚至于直到今日，她和薛世恒依然维持着良好的友情。

而当她遇到可以相守一生、三观一致的爱人时，要不要生孩子、生几个孩子，都只是他们自己的决定而已，毕竟对一个能掌控自己人生的女性而言，生孩子只是人生中的一个小决定而已。

如今的陈法拉，演着自己喜欢的角色，和妮可基德曼这样的一流演员合作拍HBO的剧，回到家中有温柔体贴的老公相陪，对比起一些嫁入豪门的“生育机器”，是否要轻松高贵许多呢？

其实，真正的女性独立从来都不是与结婚生子相对立，而是在人生的每个阶段，都能清楚明白的认清自己所处的环境，把握自己人生的方向，永远积极振作，靠自己站稳脚跟，永远活得漂亮。

不要放弃人生的选择权，永远把“自己”摆在第一位，这才是你该活成的模样。

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