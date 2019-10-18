卧冰救人，徒手接娃……原来我们身边有那么多超人！

大家小时候，一定迷恋过超人吧。大大的红色披风，永远在需要他的时刻出现。闭上眼睛吹蜡烛许愿，希望在自己遇到麻烦时也会有超人出现。随着年纪渐长，也逐渐接受了超人只是漫画角色而已。但是啊，悄悄告诉你：超人真的存在喔~只是，他不一定总是带着披风帅气登场，有时候，他会化作我们身边的普通人，来保护我们。

01

2018年的元旦，

甘肃金昌仍旧寒风刺骨

龙泉公园内一个6岁男孩不小心掉入湖中冰窟

周围的热心群众立马展开营救

有编织藤条的，有报警求助的

有去借轮胎做简易救援器械的

这时有一位红衣男子二话不说就脱了衣服

在冰面上匍匐

奋力将藤条甩给被困的男孩

然而距离仍是不够

到场的民警也加入救援队伍

这时又有一位瘦弱的薛姓男子自告奋勇

带着轮胎向孩子慢慢靠近

冰面破裂后，薛某奋力破冰

在冰水中拼命向孩子游去

天寒地冻阻挡不了人心的暖意

在警民齐心协力下

薛某和孩子被一起拉回了岸边

而此时第一时间上冰救人的无名英雄

红衣男子已经悄悄离开了

这难道不是我们身边的超人化身吗？

02

2018年5月，一个小女孩从窗户翻出

落在了离地四五米高的雨棚上

他听到声音后，17秒狂奔40米

准确地接住了小女孩

他稳稳接住小女孩的时候

还有些人没有反应过来

“你不害怕吗？”

面对这样的疑问，他只是笑笑

他说自己也怕

但是更怕接不住下坠的小女孩

如果没有接到

这辈子都无法原谅自己

他说想把自己变成肉垫

让孩子受到的伤害降到最小

他叫张云

他不认识那个被他救了下来的小女孩

他只是觉得自己必须要去救人

17秒，40米，爱和善良是他的驱动力

忘记自身安危，全心救助别人

这难道不是我们身边的超人化身吗？

03

杭州某个小区里

一个小男孩从6楼坠下

他先是掉到了4楼的平台上

在挣扎了几秒后，继续向下摔去

这时，在楼下目睹了一切的快递小哥们急中生智

他们迅速抓起楼下晾晒的床单

向孩子坠落的地点跑去

其中一位小哥眼疾手快

一把接住了从高处坠落下来的孩子

孩子平安无事

而这位快递小哥却右手脱臼了

没有权衡，没有犹豫

看见危险的一瞬间挺身而出

在生命关头，快递小哥用手中的床单

为孩子撑起了安全的防护网

无畏后果，毫不犹豫伸出手去接住孩子

这难道不是我们身边的超人化身吗？

04

孩子是美丽又脆弱的天使

丝毫不知尘世的危险

在我们不注意的时候会做出许多危险的举动

例如这个小女孩

独自拖着雨伞在雨天横穿马路

大马路上车来车往

危险就在毫厘之间

幸运的是

有一位路过的轿车车主停车之后

抱起小女孩

跑着将她送回了路旁的家里

我们不敢设想

如果没有这个善良的车主会发生什么

也许有惊无险

也许一个花朵般的生命就此凋零

虽然只是举手之劳

但这个萍水相逢的陌生人却让我们相信

勿以善小而不为

正因为他们的存在

我们才得以避免很多悲剧的发生

这难道不是我们身边的超人化身吗？

05

河南兰考县，一个普通的5月

他突然听到了孩子的哭声

下意识寻找声源

却发现是一个挂在三轮车上的孩子

孩子大约2岁的模样

而三轮车还在飞速向前行驶

危险一触即发，形势刻不容缓

没有多想，他以自己血肉之躯

撞向了车，救下了孩子

面对查看他伤势的邻居们

他带血躺在地上

轻描淡写地说，没事儿，小伤

为救一个2岁的孩子

以血肉之躯撞向飞速行驶的三轮车

这难道不是我们身边的超人化身吗？

06

小毛豆的故事感动了无数网友

由于在分娩时羊水栓塞

小毛豆妈妈不幸逝世

而出生仅仅6天后

小毛豆也因为重度窒息离开了

一周内痛失妻女

这对于任何人来说，都是巨大的打击

但是小毛豆的家人

没有抱怨命运不公、自怜自艾

而是做出了一个令人感动的举动

她的家人决定捐献她的一对眼角膜和肾脏

小毛豆的眼角膜使两位盲人重见光明

小毛豆的肾脏也已救助了一位重症病人

虽然只有6天

毛豆还没来得及看看这个世界

但她却以自己的方式回馈了这个世界

小毛豆，亲爱的小天使

感谢你来过这个世间

这难道不是我们身边的超人化身吗？

07

去年5月，一个4岁的女孩

经历了惊心动魄的几分钟

家住五楼的女孩不慎从窗台坠落

还好，女孩慌乱之中抓住了晾衣杆

小小的身体悬挂在了半空中

看起来随时都可能支撑不住

这时一位50多岁的环卫工人

从3楼的窗户爬了出来

他站在窗台上

用自己的双手托举起了女孩

过了一会儿，有人过来

帮助环卫大爷一起将女孩安稳救下

虽然我们不会是所有人的英雄

但是对这个4岁的小女孩来说

在这一刻，这位环卫大爷就是她的超人

全心全意护小女孩周全的环卫大爷

这难道不是我们身边的超人化身吗？

08

重庆北培正码头

4岁的男孩不慎跌入水中

江涛汹涌，任凭男孩扑腾

还是禁不住被水流带向江中心

千钧一发的时刻

一位男子冲过来直接跃入江中

几分钟后，两人安全返回岸边

救人匆忙，男子连衣裤、手机、

耳机都未来得及脱下

结果可想而知，手机已经坏了

这可是寒冬腊月

湿透了的他对男孩家长说

“快带小孩回家换衣服，别感冒了，

手机换一条命算什么”

这也是他唯一说的一句话

救人于危难之中

将自身财物、安全置之度外

不留名、不图财，只为安心

这难道不是我们身边的超人化身吗？

09

她坐在花坛边上

身边的女士在认真地帮她补鞋

不是多么名贵的鞋子，却很难得

看着蹲在地上的女士

她忍不住掩面哭起来

她是一名普通的留守儿童

补鞋的是她的老师郭雪梅

她的同学中

留守儿童占很大一部分

他们的老师

更多时候也默默担起了母亲的责任

也正是有这样的好老师的存在

孩子们的父母才能更安心在外打拼吧

生活中总是有太多的无奈

幸好，也有很多善良的人们

这难道不是我们身边的超人化身吗？

10

拐卖孩子的行为屡禁不止，令人心寒

但是有一些机智又勇敢的“超人”

他们能识破人贩子，采取正确的措施

比如

在成都就有一位女列车长

她在下班回家的公交上

发现有一位男子举止可疑

已入深秋，孩子却衣着单薄

孩子一直在哭

男子却只会大力拍打

察觉到异样的她

为了避免打草惊蛇并未选择车上报警

在拍下照片微博发送给警方后

她选择了下车报警

两小时后，警方告诉她

孩子的确是被拐卖的

真好，这世上又少一个残破的家庭

多亏了这位善良的女列车长

这难道不是我们身边的超人化身吗？

11

爱和善良是这个世界共有的美好

在巴黎，有一位小伙子

被大家亲切称为蜘蛛侠

他是一名刚来到法国不久的移民小哥

当他看到街头一名4岁男童挂在5楼阳台上时

短短30秒，他徒手攀上了四楼

又一口气跨坐在阳台上

将男孩拎了下来

安全送回屋内

大家都为孩子感到庆幸

更为他的行为叫好

甚至巴黎市长都夸奖他说

他的英勇是所有公民的榜样

巴黎会热心支持他定居法国

爱人者，人恒爱之

相信这个乐于助人的小哥

一定可以实现他的梦想

这难道不是我们身边的超人化身吗？

12

这世上没有超人

但我们的身边有无数超人的化身

是爱和善良让他们超越自己

让他们比超人更伟大

希望每一位善良的好心人

都会被这个世界温柔以待

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