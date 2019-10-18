2岁幼女突然发育停止、头发掉光，一查原来是Ta惹的祸！

孩子突然发育异常，不长个、体重轻，还掉头发、肚子疼、注意力难以集中，那么很可能是铅中毒了。大家一定要警惕，否则一旦耽误治疗对大脑的损伤是不可逆的！

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2岁女孩玲玲半年前不再长个儿，体重也停滞了，更让父母担心的是，这么小的孩子，居然开始掉头发！

又是补充营养又是吃药的，折腾了半年玲玲的情况也不见好，反而越发严重了。

玲玲的父母赶紧带着女儿去了医院。

营养科的医生为玲玲进行了身高体重的测量，发现玲玲的身高只有78.5cm，距离标准身高（83.3-89.8cm）差了许多，体重9.5kg，也未达标（标准体重10.6-13.2kg）。

玲玲已经2岁，却连18月龄儿童身高81.5cm、体重10.65kg的中位数都没达到。

情况显然不容乐观。

初时医生以为是营养没跟上，直到玲玲妈妈取下了女儿的帽子，医生看到玲玲的头发已全部掉光，才意识到问题的严重性。

医生仔细询问了玲玲的饮食和日常生活习惯，脑海中冒出了一个猜测，他建议带玲玲去抽血，化验血铅。

检验结果很快出来了。

玲玲的血铅含量超过1000μg /L！

这个数值是什么概念？根据相关标准，血铅水平等于或高于450μg /L就是严重铅中毒。

玲玲显然已经是严重铅中毒。

医生介绍，铅是一种重金属，可以在人体内不断蓄积，达到一定量后就会对人体产生很大的毒性。

儿童更易铅中毒，症状表现为：面色灰白，生长发育迟缓，身高体重停滞，严重者还会出现昏迷、惊厥、死亡或是留下严重后遗症。

2岁的玲玲为什么会铅中毒呢？在医生和家长的共同探讨下，原因浮出水面。

原来一年前，玲玲的父母带着玲玲搬到了马路边上的一家门面店，做起了小买卖，平时也居住在里面。可能是新环境中存在铅毒来源，也可能是长期在路边生活，吸入了过量的含铅的蒸汽、烟尘、粉尘、汽车尾气，长时间蓄积，这才让玲玲不幸中招了。

知道了病因，医生开始为玲玲制定治疗方案：

1.建议家人为玲玲更换一个居住环境，远离铅中毒的环境。

2.通过口服排铅药物将玲玲体内的铅毒排出。

3.要求玲玲定期复诊，通过营养干预调理身体，提高抵抗力、免疫力。

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玲玲被确诊铅中毒之后，她的父母也化验了血铅，含量却不高。

为什么呢？

这是因为，儿童更易铅中毒。

其一，儿童的身高正好处于汽车尾气排放的高度，更有可能吸入高浓度的尾气。而且儿童喜欢乱咬东西、吃手，客观条件上，也更容易把铅带入体内。

其二，儿童消化道对铅的吸收率是成人的50倍，呼吸道的吸收率也高出成人几倍。

除了尾气、烟尘等环境污染物，还有哪些因素容易导致孩子铅中毒？

且看下面几个案例：

2014年，湖南衡阳“儿童血铅超标案”被多家媒体报道。当地300多儿童铅中毒，多名儿童的血铅值都达到重度中毒的标准，肚子疼、发育迟缓、注意力难以集中，这些损伤发生在这些几岁、十来岁的孩子身上，强行更改了他们的人生。

造成这一切的罪魁祸首是当地生产电锌的美仑化工厂。

据央视记者的调查，这家化工厂排放污水处的淤泥中，铅含量达到33400毫克/千克，超出国家标准60余倍。从附近采集的灰尘中，也检测出铅含量7780毫克/千克。

媒体曝光后，化工厂被关停，相关负责人被撤职，很多父母带着孩子被迫离开家乡，那些被伤害的孩子们，也只能带着铅中毒的损伤，揣着寥寥无几的赔款，继续生活下去……

2017年，纽约也曾曝出200余名儿童铅中毒的新闻，原因在于当地房屋局没有按要求对含铅涂料进行检测。

15个月大的平平是江西横峰县人，本来很乖的孩子，在一次感冒之后突然脾气古怪起来，变得烦躁不适，容易哭闹，原本胖嘟嘟的小脸蛋也肉眼可见地消瘦下来。

家人带着去医院一检查，竟被告知是重度铅中毒。而元凶正是家里那些色彩鲜艳的玩具。

原来平平特别喜欢玩玩具，还喜欢动嘴去咬，而玩具漆层中含有的可溶性铅就这样慢慢进入了平平体内……

16年深圳3名儿童出现重度铅中毒，而他们都使用了同一款喷鼻剂，后来被查明是假药。药店的主要经营者被刑拘。

在此也提醒家长们，买药一定要去正规的医院或药店购买。

综合以上案例，除了尾气、烟尘等，日常生活中会接触到的装修涂料、色彩艳丽的玩具、儿童绘画颜料、化妆品、爆米花松花蛋等食品、二手烟，都是铅毒的来源。

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虽然预防铅中毒，很大程度上依赖政府的管理和干预，比如加强环境污染的治理、加强对各类产品安全的检测。

但是，掌握一些日常生活中的预防措施，还有很有必要的。

1.培养儿童勤洗手的习惯。

经常洗手，可以去除90%附着在手上的铅，尤其是吃饭前，更应该洗手。

2.勤给宝宝剪指甲。

指甲缝里容易“藏污纳垢”，铅尘也会藏匿其中。

3.购买符合安全卫生标准的玩具。

劣质喷漆玩具千万别买。凡是可以入口的玩具，都要经常擦洗，去除附着于表面的铅尘和细菌。

4.购买正规品牌的儿童餐具，最好避免使用有色彩和鲜艳图案的餐具。

5.尽量避免带孩子去车流量大、空气质量差的地方玩耍，化工厂附近也少去，必要时戴上口罩。

6.家里的化妆品、药物、铅蓄电池要放在孩子够不着的地方。

7.有孩子的家庭最好戒烟，让孩子远离二手烟环境。

8.家里清洁用湿抹布或湿拖把，防止尘土飞扬，保持空气清新。

9.饮食上保证高钙铁锌食物的摄入，多吃水果蔬菜，这些食物有助于将体内的铅排出。

10.尽量别让孩子吃传统工艺制作的皮蛋、爆米花、铅质焊锡罐头等含铅较高的食品。

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