照顾宝宝，这几件事你可不能做

生活中，在带孩子过程中大家可能常在一些问题和老人发生摩擦。当然我们不等说老人带娃的方法完全错误，但也不能完全听信，以免影响宝宝健康。比如说以下这些事就不能对宝宝做。

1.挤乳头

曾多次听宝妈吐槽说家里老人让给宝宝挤乳头。在他们看来，男宝宝不这么做成年后乳房会变大，而女宝宝不这么做会导致长达后乳头凹陷或是乳腺管不通。这些都不科学。事实上，挤压宝宝的乳房很容易使宝宝乳头受伤，还可能因为细菌侵入引起乳腺炎。

2.始终处在安静环境中

一些宝妈做任何事情都是轻手轻脚，以免发出太大的声音吓到宝宝。其实，适当的声音刺激可以促进宝宝听觉的灵敏性，同时还有利于智力发育。如果总是让宝宝处在太过安静的环境中，不利于神经系统的进一步完善。

3.总认为宝宝不怕热只怕冷

很多老人认为宝宝不怕热只怕冷，所以不管天气再热都会给宝宝穿很多衣物，稍微冷一点就更别提了，但是这样只会影响宝宝的健康。

4.不能见光

宝宝还小时，要避免让阳光直射他的眼睛，但这意味着宝宝不能见光。要知道，宝宝适当晒太阳好处多多，其中一个益处就是阳光中的紫外线可以促进体内维生素D的形成，有利于预防小儿佝偻病。大家注意不要让阳光直射到宝宝面部就行。

5.睡硬枕头

有些老人认为宝宝睡硬枕头可以让睡出好头型，然鹅这么做大错特错。其实，小宝宝没有颈曲，平躺时头、脖子和脊椎在一个平面上很舒服的，硬加个枕头反而会给颈椎造成不必要的压力。再说小宝宝颅骨软，如果给他睡硬枕头容易导致颅骨变形。

6.抱着宝宝摇晃

很多家长抱起宝宝后就爱晃动，但是这样并不可取，长期如此可能造成宝宝患上摇晃婴儿综合症，不利于宝宝正常发育，同时对宝宝智力发育也会造成不好的影响。

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