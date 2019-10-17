小朋友长虫牙都怪吃太多糖？错了！

在很多父母看来，长虫牙是吃糖引起，只要孩子不吃甜食就不会长虫牙。真的是这样吗?下面快来看口腔口腔医生怎么说。

长虫牙的真正原因

首先，不可否认的是，“糖”是导致孩子长虫牙的重要因素。这是因为咱们每个人的牙齿表面都附着着牙菌斑生物膜，有大量的细菌，而这些细菌呢会吸取食物中蔗糖、葡萄糖、麦芽糖及乳糖产酸等糖分，溶解牙齿表面的釉质，进而造成虫牙。

至于时间，是导致孩子长虫牙的另一重要因素。据相关研究表明，人在吃了含糖类食物的2分钟内，牙菌斑生物膜的酸度就可以升至可以溶解的程度，紧接着唾液会在半小时到2小时内将酸素中和，使其停止继续溶解，甚至可让初期虫牙还原。然鹅，若是大家嗜甜吃含糖食物太过频繁，唾液没了充分的时间中和酸素，初期虫牙就无法还原了，虫牙的情况会越来越早，最后形成不可逆的龋齿。

如何避免孩子长虫牙?

也就是说，糖分在口腔内停留的时间越短，长虫牙的几率就会越少。日常生活中，父母要让孩子保持良好的饮食习惯和口腔卫生。在这个基础上，只要保证糖分不长时间的停留在口腔中，再加上唾液的缓冲作用，孩子适量吃些甜食就不用担心长虫牙啦~

根据口腔医生建议，最好在饭前和饭中食用甜食，饭后及时刷牙漱口做清洁。这样既可以满足孩子吃甜食的需求，也能够有效保护牙齿的健康。除此之外，父母还应定期带孩子看牙医，检查牙齿是否健康。

提醒：父母应该帮助孩子刷牙

很多父母为了锻炼孩子的独立性，等孩子上了幼儿园时就让他自己刷牙。事实上，口腔医生并不建议父母这样做。因为这么大孩子的手并不灵活，靠他们自己并不能将所有牙面都充分刷到。所以，大家最好每晚睡前先帮孩子用牙线剔牙间隙内的嵌塞物，然后再帮助他认真刷一次牙。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)