晒娃“晒”出300万的勒索案，朋友圈晒娃可要长点心了！

如今的朋友圈已经被大家玩得花样百出，晒什么的都有。有晒各地旅游照的，也有晒各种网红店打卡的，当然少不了各种晒全家福、晒孩子的。

要问花式秀娃哪家强，那当然是朋友圈各位宝妈，从孩子的各种证书、奖状、演出照，到孩子的运动、街拍、旅游照，甚至有的宝妈连孩子的吃喝拉撒也一起凑齐九宫格“晒”了出来。Emmm，在这里先奉劝各位宝妈一句，晒娃千万别盲目！一不留神，后果可能很严重~

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晒娃“晒”出300万的勒索案

事情要从去年的一桩绑架案说起。

2018年，贵阳市云岩区人民法院审理了一起因为微信晒娃引起的绑架案。涉事双方是曾经的一对情侣郑某、小娟，双方相处一年分手后，郑某生活得并不如意，而小娟则结婚生子，经济条件不错。见此情景，郑某就一直联系小娟，称小娟欠了他钱，并从老家追到贵阳讨债。而对于这种说法，小娟矢口否认，为了不再被纠缠，就拉黑了郑某的电话。

在“追债”过程中，郑某打起了小娟儿子兵兵的主意。他从微信上得知了兵兵的长相，通过暴力手段绑架了兵兵，并在微信上联系小娟，索要赎金300万。

令人庆幸的是，随后兵兵的家人报警，第二天凌晨，警方在一栋废弃楼内找到了被绑架的兵兵，抓捕了郑某，孩子并未受伤。我们难以想象在得知兵兵被绑架后，小娟内心有多自责，7岁儿子遭人绑架的原因竟然是自己晒出的照片，这等待的一夜对于小娟，该有多漫长。

千万不要低估人性的“恶”。

现在的微信作为最常用的社交软件之一，因为种种原因，我们都添加了并不是那么熟悉的人为“微信好友”，因此，我们晒出的照片正在被怎样的人浏览，我们也无从得知，防人之心不可无，晒娃千万别盲目。

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朋友圈晒娃，你有考虑过孩子的感受吗

其实在晒娃行为的背后，藏着的还有大人们之间互相攀比的小心思。

你家孩子学钢琴了？那我就晒我家孩子练舞蹈；

你家孩子去看埃菲尔铁塔了？那我就晒我家孩子去奈良喂鹿；

你家孩子三好学生？那我就晒我家孩子单科满分。

总之一句话，不能输！

可是家长们暗暗较劲舒坦了，有问过孩子愿不愿意被晒吗？

前段时间，闵行蔷薇小学11岁的学生章楚依提交了一份关于加强家长微信朋友圈健康晒娃的提案，引发了网友热议。

她通过自己的调查发现，八成的同学父母曾在朋友圈晒娃，而觉得父母的行为应该首先征得自己同意的学生占到了六成。由此，章楚依呼吁父母们可以健康晒娃，少炫耀，不要攀比。

关于孩子对自己被晒有什么看法，有一段热门视频很值得爱晒娃的父母们看看。

视频主人公是一位可爱的6岁小女孩Olivia，来自美国，她在视频里对自己父母爱晒娃的行为进行了控诉。

原来，Olivia的父母非常热爱拍照，从她诞生起，就拍了好多照片上传到网站上。小孩子嘛，拍摄的照片自然也包括了她没有穿衣服戏水的场景。

对此，Olivia非常生气。

面对这些照片，Olivia无奈的表示：“我从来没有允许他们这样做。一开始，我以为他们只是把这些照片留作纪念，可是所有人都可以看到我的照片，这一切都让我觉得非常尴尬。可是我没有办法，我只是一个小孩。”同时她也表达了自己的疑惑。

可能会有人说，小孩子嘛，有什么要紧的？但是Olivia并不这么觉得。

在父母眼里，孩子是纯真可爱的，因此他们毫不顾忌的晒出孩子的照片。但是并不是每个人都会以这种眼光去打量孩子，不要忘记了我们的身边还生活着各种形形色色的人。

更何况，孩子也有长大的一天，当他们长大后，面对网站上自己小时候的一些暴露照片，难免会产生羞耻感，甚至会变得内向、自卑。

毫无疑问，父母们的晒娃行为，一定程度上侵犯了孩子的隐私。

为了保护孩子的隐私，请父母们晒娃前三思，千万别盲目。

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晒娃三思，如何健康晒娃

当然，为人父母者，自然想记录分享孩子成长中的一切，只是晒娃的时候，要把握好以下几个度。

1.分享的人群要有度

不是每个人都喜欢孩子，也并非人人都关注你家孩子的近况。在晒娃时不妨选择一下分组，只分享给真正关心自己孩子的人看，这样也不会引起不相干人的反感情绪，大家其乐融融。

2.分享的内容要有度

晒娃时一定要记得保护孩子的隐私，私密照就不用说了，重要信息也一定要记得马赛克。包括孩子就读的学校、身份证号、详细住址等，尽量不要晒出来，以免被别有用心的人利用。

3.分享的频率要有度

除了孩子的家人，真的很少有人能接受被看似差不多的孩子照片刷屏。朋友圈存在的意义是社交，是让大家分享自己的生活，不是为你一个人开设的“个人秀”，过度晒娃败好感哦~

晒娃不盲目，父母要做到心中有度，健康晒娃。

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