女性旁友们，快了解这些丙肝知识

女性感染丙型肝炎病毒(HCV)的可能性是男性的一半，但也因为性别的原因，女性在丙肝治疗和如何控制疾病上有特殊之处，可能会对更年期、节育、怀孕和哺乳产生影响。

1.更年期

女性性激素雌激素可以作用于肝脏细胞，防止丙型肝炎病毒。但是进入更年期后，雌激素水平下降，逐渐停经，这种防御就会下降。这意味着随着年龄的增长，丙肝病毒会导致更多的肝脏损伤。

如果大家接近更年期，丙肝病毒治疗会影响身体状况。这或许让你比之前更容易燥热，甚至发烧，出血量或许增长或减少。你还可能会发现自己私处变得干燥了。当然了，年轻女性生理期也可能类似变化。

2.节育

丙型肝炎病毒会提高节育措施失败的概率。因为肝硬化会使身体难以分解大多数避孕药中的雌激素，包括避孕药、长效避孕针剂注射、阴道环等。

一些丙型肝炎的治疗措施也会使激素避孕失效，包括西美普韦。一般建议接受丙肝治疗的患者使用避孕套来避孕。

3.怀孕

就算患有丙肝，也可能有一个健康的孕期。大约每20个婴儿中有1个会从母体中感染病毒。孕期、分娩时、产后都可能会发生感染。如果你还有乙肝或血液中丙肝病毒含量较高，孩子感染的概率就会更大。

如果你处在孕期或打算怀孕，需要记住以下几点：

(1) 一些丙肝治疗可能导致出生缺陷或流产。病毒消除后，至少要等6个月再尝试怀孕。医生可能不会在女性怀孕期间进行丙肝治疗。

(2) 不需要因为丙肝而选择剖腹产。

(3) 孕检通常不包括丙肝病毒检测。如果怀疑自己可能感染了该病毒，例如曾与患有此病的人发生性关系，一定要做检查。即使自我感觉良好，也也要做检查，因为超过五分之四的丙肝患者没有症状显示。

(4) 没有办法做到完全阻隔病毒传染给孩子。大多数医生会建议至少在宝宝18个月大的时候检测他们是否患有丙型肝炎。

4.哺乳

新生儿不太可能从母乳中感染病毒，但是如果妈妈乳头破裂或流血，停止哺乳直到痊愈。

如果妈妈在服用利巴韦林，在服用期间不要进行母乳喂养，因为目前尚未确定这种药物是否会通过母乳传给婴儿。如果正在服用新型的直接作用抗病毒药物，那么最好不要进行母乳喂养。对动物的研究表明，一些抗病毒药物可能会伤害胎儿或导致出生缺陷。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)