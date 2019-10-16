小孩子爱动注意力差，该拿他怎么办？

好动是孩子的天性，但有些孩子似乎好动过头了，总是坐不住，注意力也不容易集中，有时还会发脾气。但如果孩子对某件事情感兴趣，就会非常专注将其做到最好。那么家长该怎么帮助孩子改变好动且注意力差的情况呢?

1.多带孩子去户外做运动

宝宝长时间闷在家里中，容易心情不好，视野也会变得狭隘。家长平时要多带孩子去户外走走，让他们多接触大自然，比如周末带着孩子一起野餐或去动物园，让孩子对新鲜事物抱有好奇心。当孩子专注某件事情时，会变得特别有精神。而且这种方法也能增强亲子之间的感情，释放孩子的天性。

2.多和孩子一起玩耍

不知道大家有没有发现，孩子玩游戏时会很兴奋，注意力也会更加集中。因此，家长要重视和孩子玩游戏的时间，来锻炼他的专注力。比如词语接龙，让孩子主动去想，家长可以偶尔犯错，加深孩子对事情的记忆力，培养其注意力。除了这种游戏外，家长还可以跟孩子玩“找茬”游戏，也有利于开发孩子的智力。

3.不要随意打断孩子

孩子爱动，很容易被某样事物吸引。因此，当家长发现孩子正在专注做某件事情时，千万不要去打断，先观察孩子是在专注做某件事情还是在发呆，然后考虑是否打断。要知道，一旦打断孩子，孩子注意力就很难再集中，不利于注意力的培养。建议家长在旁边安静看着，适时指点一下，给孩子一些肯定与指导就好。

4.注重宝宝日常饮食

小孩子活动量大，体内能量与热量消耗比较快。再说宝宝又正处于生长发育阶段，正是需要营养的时候，一旦缺乏营养容易生病，会因为不舒服爱发脾气。因此，家长要及时给孩子补充能量，注重宝宝日常饮食，千万别让其养成挑食偏食的习惯。

孩子虽然爱动，但想要培养其注意力并没有想象的那么困难。因为好动的孩子很容易被某一种事物所吸引，只要他有了兴趣，注意力自然也会非常集中。家长可以通过上面几个方法，开发宝宝智力，开阔宝宝视野眼界哦~

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