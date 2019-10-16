酒席遇小“桌霸”,女子差点和孩子爸扭打起来……

最近，有网友发帖向大家吐槽和求助，说自己参加酒席遇到熊孩子了，自己的暴脾气没忍住，泼了孩子一身饭菜，最后还是委屈不已，想问大家怎么看。

事件回顾：

熊孩子成“桌霸”，谁也不许转转盘

冲突就发生在楼主老公的一个亲戚的生日宴上。同一桌有个小女孩总是“这个我要，那个我也要的”。惹怒楼主的是，这个小女孩看中一份点心，不允许所有人转桌子的转盘，动这一份菜！

熊孩子哭闹撒泼，家长不劝反要大人懂事

等到楼主意识到小女孩故意卡住桌盘，没有让着。后因为小女孩哭闹，他的爸爸帮着“你这么大年纪人了，和小孩子发什么疯呢！”“小孩子不懂事你也不懂事吗……”，楼主也不依不饶。楼主老公劝也没劝住，矛盾升级。小女孩往楼主脸上扔筷子，楼主把菜啊碗啊往小女孩身上倒。

事件升级，老公劝架不伸援手

于是，小女孩的爸爸怒了，直接就狠狠一拳砸在楼主肩膀上。之后，楼主就要和他揪打起来。楼主老公拉着楼主劝和，宴席上的人群也开始围聚过来。最后，楼主被老公拉离开了现场，心里超委屈一直哭，问大家“遇到这种情况，难道是我错了吗？我不这么办，还能怎么样啊！”

网友吐槽：你们这是一大一小两个熊孩子

虽说熊孩子年年有，发帖求助的这位也算是“教训”了一顿熊孩子，可网友们却议论纷纷，认为这个时间里，参合进来的都有问题，最可怜的还是举办这个宴席的亲戚。

对孩子的吐槽：

但愿我可以没成长：生日宴顾全大局劝固然没错，然而小女孩家长从一开始就任由其搅乱，先扔东西，再家长动手打人，最终矛盾升级。倘若中间家长制止一次，也不会这样。换句话说，女孩一家一开始就没想过顾全大局，那我凭什么还要顾全大局？此时吃亏的只有自己。

咸鱼一定要翻身啊：你做的对！熊孩子就是欠打

对楼主的吐槽：

饭粒love：要教育人是不是应该分分场合？别人的寿宴，是倒了多大霉碰上这么俩熊孩子？这楼主一点情商也没有，自己老公的亲戚，她大闹人家寿宴，素质堪忧！

最后一阵：情商低的不行了，觉得自己站在大义一边?考虑过寿星面子吗，当局者迷，觉得自己完全正确都是小孩子的问题，在外人看来，就是你们两的错，你们两闹了寿星的生日宴。想过吗为什么那么多人就你要吃菜转盘?别人不吃?如果生活中真的这么容不得一点沙子，你一辈子都是在受气，自己找的。生活睁一只眼闭一只眼。

对老公的吐槽：

路人甲：我感觉如果我是那个女的话，真的发生掀盘子这样的事情，我希望我老公得先帮我说话，毕竟我是受害者。等主人来了，他在站在客观的角度解释这件事情。

对孩子家长的吐槽：

村里最酷的那个人： 顾及这个顾及那个，大家都第一次做人凭什么要让着你？ 但凡小女孩的爸爸有点素质，这件事情就不会发生。为什么没有人深究这件事情的源头？为什么没人指责小女孩的父亲？？？

正牡：他说“小孩子不懂事你也不懂事吗，你站起来伸手夹菜不行吗！有的菜不吃不行吗！一顿饭没吃到还能咋地？”回敬：小孩子不懂事你做爹的也不懂事？

所以，你觉得楼主做的对吗？这种情况下，熊孩子应该怎样管？

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