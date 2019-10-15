宝妈频带健康孩子看病，大手术就做了13次，仅被判6年

据英国《每日邮报》报道，美国一位母亲一直谎称儿子患有不知名重病。在儿子出生后的八年时间里，她用募捐得来的钱带他求医323次，做了13次大手术。这之后医生才骇然发现，孩子压根没病，所有的一切竟然是这位妈妈编造出来的！

妈妈一直谎称儿子患病，“积极”带其治疗

据了解，这名妈妈名叫凯琳·鲍恩，现年35岁。10月11日，她被判处6年监禁。

今年8月，鲍恩对虐待儿子克里斯托弗的犯罪事实供认不讳。在谎称儿子患病后，她强行让儿子接受痛苦和没有必要的治疗。她甚至还承认，想给孩子做肺移植手术。

据统计，在2009年到2016年的八年里，克里斯托弗共就诊323次，接受了13次大手术。

一直以来，鲍恩谎称儿子患有一种罕见遗传疾病和癌症。她还曾发起募捐，坚持把一根喂食管插进儿子的身体里，导致儿子血液感染，险些丧命。

谎言被揭穿，孩子身体已恢复健康

后来，医生怀疑妈妈说谎，便和儿童保护服务机构取得联系。最终医生确定，孩子根本就没有生病。2017年11月，鲍恩对儿子的监护权被剥夺。

据悉，鲍恩有可能得了代理性孟乔森综合病症。这是一种让患者虚构或捏造被照料者身心有问题的心理疾病。妈妈得了这种病，是对孩子最复杂也是最危险的一种虐待。

克里斯托弗现在10岁了，身体已经慢慢康复。爸爸雷恩表示，儿子在学校里表现出色。鲍恩被判刑当天，他在接受媒体采访时说：“有些人认为妈妈不会对自己的孩子干坏事，我希望他们明白，恶魔的确存在。”

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