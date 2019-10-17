准备要宝宝之前，请先看这份清单

怀孕之前你需要做大量的事情来调理自己的身体，给宝宝一个健康的成长环境。来看看这份清单吧。

1.预约检查

确实，怀孕之后产检会很频繁，但其实怀孕之前就可以开始检查了，即使你之前已经生过一个孩子。如果你怀疑自己有影响怀孕的健康问题，提前控制很重要。

如果你或伴侣有囊胞性纤维症或镰状细胞病等家族遗传病，可能还需要找遗传咨询顾问或做孕前筛查测试。

2.检查牙齿

良好的口腔健康和健康的怀孕是有联系的。牙龈疾病可能会造成早产和低出生体重。所以最好提前看牙医，解决口腔问题。

3.戒烟戒酒

你或许已经知道怀孕期间不应该吸烟和饮酒。它们对宝宝的成长有害，而且会在他长大后给他带来健康问题。

但即使是怀孕前，吸烟和饮酒也有危害，它们会增加怀孕的难度，增加流产的几率。如果难以戒掉，可以咨询医生。

4.减少咖啡因的摄入

每天喝超过两杯咖啡(约含250毫克咖啡因)会使你更难怀孕，并增加流产的几率。

如果实在戒不掉咖啡，可以改喝无咖啡因咖啡，这样孕早期你不必忍受对咖啡因的渴望。

5.科学饮食

现在就是你戒掉垃圾食品的最佳时间。确保每天摄入足够的水果、蔬菜、全谷物和优质蛋白质。怀孕前健康饮食可以降低患妊娠期糖尿病的可能性。

6.减肥

超重会增加你患妊娠期糖尿病和妊娠期高血压等疾病的几率，这些疾病被称为子痫前期。怀孕期间减肥通常不是一个好主意，所以如果你想减肥，现在就开始吧。

7.补打疫苗

怀孕期间的一些疾病不仅仅会让你痛苦，还可能会伤害胎儿。咨询医生，你现在及以后需要的疫苗。医生会在怀孕期间给你注射一些疫苗，比如百日咳疫苗，这样宝宝也能从中受益。

8.注意药物摄入

让医生知道你所服用的所有药物是很重要的——处方药、非处方药、甚至维生素和中药，因为它们可能会影响胎儿健康。现在是时候开始服用产前维生素或叶酸补充剂了，这样可以降低出生缺陷的风险。

9.谨慎选择海产品

你可能听说过，在怀孕期间要避开汞含量高的鱼。但你的身体可能需要一年的时间才能清除血液中的这种元素。一周吃鱼两次是没问题的，但要避免含有大量汞的鱼，比如旗鱼、方头鱼、鲭鱼和鲨鱼。

10.运动

锻炼不仅能帮助你达到健康的体重，还能让你在临产前保持良好的体型。怀孕之后，可以报一些针对准妈妈的特殊课程。

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