孕妈咳嗽、打喷嚏或大笑后小腹疼，怎么回事？

经常有准妈妈抱怨怀孕带来的身体不适，比如孕中晚期时下腹或腹股沟区一侧或两侧疼痛。这其实是圆韧带在刷存在感。那么我们该如何面对孕期圆韧带疼痛呢?

圆韧带疼痛的原因

怀孕期间子宫不断生长，骨盆韧带为了支持子宫也不断伸展、增厚，其中的一条韧带就叫做圆韧带。

圆形韧带将子宫前部与腹股沟连接起来(腹股沟是双腿与骨盆相连的部位)。圆形韧带通常会缓慢地收紧和放松。

随着宝宝的发育，圆形韧带也会随之伸展。这使得它的紧张程度加剧。突然的身体动作会导致韧带迅速绷紧，就像橡皮筋突然被拉断一样，引起突然的刺痛感。

圆韧带疼痛的特征

圆韧带疼痛让人很不舒服，但别担心这是正常的，毕竟你的身体在怀孕期间会不断变化。

圆韧带疼痛的症状包括腹部右侧或两侧突然出现剧烈痉挛，通常只持续几秒钟。运动或突然性的动作都可能引起疼痛，比如打喷嚏、咳嗽、大笑、翻身、起身迅速。

圆韧带疼痛的应对方法

下面这些方法或许可以减轻不适：

1.止疼片。如有必要，可以使用非处方止疼片，但是记住提前咨询医生。

2.多做运动，强化核心肌肉群。伸展运动或产前瑜伽都可能有所帮助。可以咨询医生哪些运动对你和宝宝是安全的。

3.避免突然性的动作。慢慢改变姿势，如站起来或坐下，以避免可能导致韧带伸展和疼痛的突然动作。

4.弯腰抱肚子。在你咳嗽、打喷嚏或大笑之前，稍微弯腰抱肚子以避免韧带拉伤。

5.热敷疼痛处。热水袋或温水浴可能会有所帮助。咨询医生是否可以，防止温度过高伤害胎儿。

何时去看医生?

怀孕过程中出现任何疼痛感都要及时告知医生。圆韧带疼痛通常很短促，不会持续很长时间。

如果你出现以下情况，立刻联系医生：

* 剧烈疼痛

* 疼痛时间超过几分钟

* 发热

* 发冷、打颤

* 排尿疼痛

* 走路困难

怀孕期间的腹痛可能由许多不同的原因引起。医生需要确定该疼痛不是由一些危险情况引起的，包括妊娠并发症，如胎盘早剥，或非妊娠疾病，如腹股沟疝、阑尾炎以及胃、肝脏和肾脏问题。还有，早产阵痛有时也会被误认为是圆韧带疼痛。

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