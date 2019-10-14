小男孩故意放火烧死自家5口人，宝妈选择原谅

据外媒报道，今年4月6日，美国伊利诺伊州一名9岁男童点燃家中的活动房，导致五名至亲被烧死，其中三名是未满2岁的孩子。

男童纵火烧死5名家人，宝妈哽咽讲述

据了解，房子的主人是34岁的杰森·沃尔。他和妈妈以及三个孩子在这场火灾中遇难。杰森的未婚妻名叫卡特里娜·阿尔伍德，今年27岁，她和前夫有一个9岁的儿子名叫凯尔。经警方确认，这起火灾的纵火者就是凯尔。

卡特里娜表示，当时她听到未婚夫的尖叫声。她站在已经烧着的窗户外面，对着2岁的小儿子儿子和1岁女儿还有未婚夫说，自己非常抱歉，没法将他们救出来。回想起当时的情景，卡特里娜数度哽咽。

妈妈选择原谅，男童被控数罪

最近，凯尔被确诊患上了多动症、双向情感障碍、精神分裂症。卡特里娜表示：“所有人看他都像在看怪物一样。每个人都会做错事，悲剧已经发生了，但这不能成为剥夺他生命的理由。”她还表示，自己已经原谅凯尔了。

据悉，9岁凯尔被控告五项一级谋杀罪、两项纵火罪和一项严重纵火罪。一旦罪名成立，他尔将被面临至少5年但最高不超过12年的缓刑。

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