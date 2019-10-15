宝妈注意了！这9个地方都是细菌重灾区

一直以来，家都是温馨舒适的代名词。下班回家后，开一盏暖黄的灯往柔软的沙发上惬意地一趟，感觉是不是好极了？可是你有没有想过，看似干净的沙发上、地毯上等各处，都藏着数以亿计的细菌……

一项发表于《英国皇家学会学报B（生物科学）》上的研究表明，普通家庭的灰尘中平均藏有9000种不同的微生物。研究者们对1200个家庭灰尘样本进行分析，发现其中平均藏有超过2000中不同的真菌，包括曲霉菌、青霉菌属、链格孢菌和镰刀菌素等等。除此之外，还有7000多种细菌，有像葡萄球菌和链球菌这种与人类皮肤有关的细菌，也有来自于粪便的拟杆菌和梭菌。

今天我们就来盘点下家中这些“藏污纳垢”最严重的区域，你都能清洁到位了吗？

一：床铺

人每天有三分之一的时间实在床上度过，新生宝宝更是达到了20~22个小时。拿枕头来说，世界卫生组织研究发现，里面可潜藏多达16种真菌。一呼一吸间，它们就从枕芯里进入了呼吸道。

被置于最底层，往往在清洁时被忽视的床垫更是成了细菌的繁殖场。3年没清洗过的双人床垫，上面的细菌数量可能超过10亿，以真菌和尘螨为主，每张床上平均有1000万只尘螨。

其实尘螨本身对人体无害，但是其排泄物和尸体是诱发支气管哮喘的重要原因之一。这些东西能分解为微小颗粒，通过铺床叠被、打扫房屋等活动，化成尘埃飞到各处，过敏体质者吸入后就会产生过敏反应。

对于小宝宝来说，尘螨会引起皮肤瘙痒等问题，如果还是敏感体质的宝宝，反应可能会更大，比如咳嗽打喷嚏过敏等。

处理方法：

除了要把床单、枕套的等常洗常换之外，还要把枕芯，被芯等用大号的黑色垃圾袋装起来，扎紧口子，然后放在大太阳底下晒1-2小时。黑色吸热，袋子内的温度会上升到能杀死尘螨的50。晒完后记得多拍拍，通过抖动让让尘螨和排泄物从棉被里掉出来。

市面上的除螨仪也能在一定程度上达到清洁效果，现在还有很多加上了紫外线灭菌功能，但不要盲目相信商家的宣传，老老实实勤洗勤换总没错。

二：空调

无论是夏天还是冬天，空调都能帮助我们调节房间的温度，非常舒适。但根据中国疾控中心的调查结果显示，八成的空调散热片细菌数都超标，且多达1000倍以上。空调成为细菌聚集地的原因，是大家在密闭环境中使用，隔尘过滤网也常被忽略得不到及时的清洗。时间一长，空调内就积累了许许多多的灰尘、细菌霉菌、二手烟甚至是传染病菌，比如流感病毒、黄金葡萄球菌、大肠杆菌等。

这些细菌还会随着空调的风口飘散到房间各处，对于正常人来说，得呼吸系统疾病的可能性更高了；对于已经有呼吸道疾病的患者，发病率则会提高；对于抵抗力较差小宝宝来说，不干净的空调会带来流感甚至手足口病。

处理方法：

空调使用一段时间后就需要开窗通风，过滤网也与要定时清洗更换，尤其是换季时。小宝宝也可使用空调，但温度不能调得太低，注意肚子脚等部位的保暖即可。

三：冰箱

我们时常在冰箱里堆放各种食材，到最后自己也忘了里面还有些什么。有研究发现，46%的中国家庭冰箱内部细菌超标，冰过期的、半生不熟、完全生的食材都会带来大量的细菌。而冰箱里的低温并不能阻止细菌的繁殖，最多降低其速度。何况在冰箱里一样东西坏了，放任不管的话，细菌还会交叉感染。

在食用了放置过久的冰箱食物后，可能会出现腹泻、恶心、呕吐甚至食物中毒等症状。不少妈妈会把宝宝喝不掉的母乳或配方奶放在冰箱中存贮，如果还要给宝宝吃，注意不要存放超过24小时，拿出来之后也需要加热。

曾有孕妈因为吃了冰箱里未加热的食物，感染了单增李斯特菌，怀孕29周却流产了。

处理方法：

对冰箱里的食材注意分类存放，及时拿出过期的食材！已经烹调过的肉不要在冰箱内存放超过三天。清洁冰箱内壁时，不要用旧抹布或不干净的抹布，蘸取白醋擦洗即可。清洁结束后通风，内壁干燥后再通电使用。

四：洗衣机

洗衣机本应该是为人们去除污垢的器具，但因为机器的设计原因，内部很容易成为细菌的滋生地。全自动洗衣机一般分为内外两筒，之间的缝隙就容易积累灰尘和细菌，对衣服造成二次污染。而且洗衣机可能被摆放在浴室或其他经常与水接触、不通风的地方，湿度的增加让细菌繁殖的速度更快。一些常见的真菌感染导致的皮肤病都可能因此传播给全家。

处理方法：

现在都有了衣物的消毒液，可以搭配洗衣液对衣服进行深层清洁。每3个月对洗衣机进行1次清理，洗衣服时大人与小朋友的分开洗（尤其是新生宝宝），洗完衣服后让洗衣机通风一阵子，不要马上盖上。

五：切菜板

许多人家中只备有一个菜板，做个饭熟的肉、生的菜都在上面切，有年头的菜板上海留着深深浅浅的刀痕缝隙。但是菜板其实是食物中毒的重要原因之一，生的食物带来的细菌会留在菜板上，附在熟的食物上，两者交叉污染。长期使用的切菜板表面每平方厘米病菌甚至多达20万个，它们潜伏在菜板上，等待着搭上下一次放在上面的食物，再进入人体。

处理方法：

不要在同一块菜板上切生的食材和熟的食物，切完菜之后要认真清洗菜板，可以用刷子刷，不要错过任何缝隙。

六：坐便马桶

坐便式马桶对于行动不点的人来说是个福音，但是家里的马桶如果得不到及时的消毒清洁，依旧是个细菌“工厂”，人的粪便中有多少细菌大家都知道吧。根据研究，超过60%的马桶坐垫受到排泄物的污染。试想如果你上完厕所不洗手就吃东西，基本等于你把一部分马桶上的细菌吃了进去。

厕所里的其他部位，如浴帘、冲水按钮、水龙头、门把手都可能已经被细菌覆盖了。

处理方法：

在家中使用马桶时，弄脏了后要及时清洁，使用消毒液，用马桶刷刷刷干净。在外面使用时可以铺上一层纸巾。使用完之后一定要洗手。

七：淋浴喷头

浴室阴暗、潮湿的环境是细菌的最爱。很多人喜欢一淋浴，就拿喷头直接对着脸冲，其实是不对的。花洒过滤中长年累月中积累了许多的霉菌、水垢，会被水流带着冲到眼睛和嘴里，引起眼睛红肿、咽喉痛、鼻腔充血等不适。

处理方法：

尽量买全金属质地的喷头，在洗澡之前，先让水流3分钟，起到过滤冲洗的效果。喷头内的过滤网每周拧出来，用消毒液清洗杀菌。

八：鞋柜

回家之后，换上室内的专用鞋可不只是为了舒适。在外面踩了无数地砖的鞋，鞋底携带的细菌可到6600万个。其中包括9种能引起胃、眼部、肺部等多种感染的特殊细菌，是人体发病和被传染的最主要途径之一。

鞋柜作为存储鞋子的地方，封不通风还不见阳光，细菌在里面不停繁殖，随之来的异味也是让人难以忍受。

处理方法：经常擦洗鞋子，把鞋子的内部也清洗干净，鞋垫晒干，分出室内室外穿的鞋子。

九：衣柜

衣柜又是一个难以通风的地方，各种材质的布料堆叠，很难穿过衣服到达衣柜的深处去清洁。何况不少衣柜的材质是人造板材，里面的甲醛会随着时间、温湿度条件变化，从板材中的合成树脂中挥发出来，向外部扩散。

长时间主在这种环境里，可能致癌！尤其是对孕妇和刚出生的小宝宝，甲醛杀伤力更大，前者可能流产生出畸形儿，后者可能心脑发育不全。

处理方法：新房要等上一段时间再住，等甲醛散去比较安全。未清洗的衣服不要塞到衣柜里，污染干净的衣服。定期把衣服都拿出来，清理衣柜内部。

十：其它容易被忽视的器具

其实家里藏污纳垢的地方不止上述9处，像是最先被室外空气污染的窗帘、沾满各种宝宝唾液鼻涕的玩具、灰尘沉积的地毯、可能引发皮肤病甚至弓形虫的宠物窝、始终晒不干的毛巾等，都很容易被细菌“侵袭占据”。

看完这篇文章，大家也不用变成“超级洁癖”，毕竟人体还是有一定的抵抗力，能让我们和细菌和平共处。但是定时的清洁和更换清洗还是少不了的！为了你和家人的健康，找个日子把这些卫生死角清理一下吧！

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