笑skr人！为了逃学，小家伙们拼了想出各种奇葩借口

天气越来越冷，对于很大大大大一分部宝宝来说，就到了上学难、起床难的时候了。这个时候脑洞大开的宝宝们，各种奇葩借口就来了：

妈妈，去幼儿园我好辛苦呀，我不想去幼儿园；

妈妈，去了幼儿园我找不到回家的路了；

妈妈，喊广播操的阿姨声音不好听（？喊广播操的阿姨也是莫名躺枪，心疼阿姨一秒钟）……

育姐又想起自己小时候，为了不上幼儿园，就算18般武艺+36计全部都招呼上，也没躲过上幼儿园的命运。

风水轮流转，而现在，我们自己的孩子也正处在水深火热之中。育姐在网上看到了一些爸妈分享的感受，家里的小朋友为了不上幼儿园，真是什么离谱理由都想的出来啊~

@11初夏：我家

我：“来准备去幼儿园了”。

儿子：哭….. “我不想去…… ”

我：“为什么不想去啊？”

儿子：“因为我觉得明天会下雨”。

我：“明天会下雨关今天什么事啊”？？！

@月流瓦：我家小姑娘幼儿园开学后不久，一去上学就一定要回家找东西。对老师说：我最纵（重）要的东西忘在家里了，必须去拿回来！

老师被她歪缠的没办法，就给家长打电话，我那段时间有时候开会要关机，她记得爷爷电话，就给爷爷打，爷爷就慌慌张张接她回去拿东西。

然而她到家后，好吃好喝好玩好睡就是不找东西，于是爷爷问她：你到底什么最重要的忘家了，我帮你找？

她用星星样肥嘟嘟的小胖爪捧着爷爷的脸深情款款的说：就是爷爷你啊！爷爷当时就给灌晕了。（育姐都被撩到了！从小就这么会撩长大还得了啊！）

@奥古拉：到了幼儿园门口，哭闹着就不进去，又怕被人看见，把我拉到小角落，泪汪汪的眼睛盯着我，一本正经地说：爸爸，我要要回家照顾小熊（布偶小熊），小熊一个人好可怜……

一瞬间莫名其妙地被感动了，居然答应了，回家后被媳妇狠训了一顿……

@raof01：媳妇的同事。

她家孩子由爷爷送去幼儿园。路上看到保安，抱住腿就哭，说不认识爷爷，要回家找妈妈。于是保安以为是人贩子，报警了……

（妈妈教过我遇到危险要找警察蜀黍帮忙，嗯，上幼儿园实在是太“危险”了）

@麦阳阳：

这天，二宝儿子生日。快要进幼儿园的时候，儿子问：妈妈，今天是我生日吧？

我：是啊。

儿子：那你不带我去过生日，干什么送我到幼儿园啊？

我…..无语….（你说的好有道理，育姐无言以对）

@晴朗：

“妈妈，我不想穿这件衣服去幼儿园。我要换衣上昨天那件裙子才去上幼儿园。”

“昨天的裙子洗了没干。”

“那我们就等它干了，再穿上，再去幼儿园吧。”

“不行，要晒一天才能干。”

“那我们就等一天啊。”

“不行。”

“哇哇……”大哭中。

“不行，要上幼儿园，不然迟到了。”

“哇哇……你就让我哭一会吧，哭完了我就上幼儿园。”

“好，你可以哭5分钟。”

“不，我要哭很久的，我要哭一整天。”

……

@韩烁：小班，早上班里一个小朋友坐在餐桌旁，梨花带雨的哭诉“我好累啊上幼儿园好辛苦”说着用勺子舀起一个鹌鹑蛋“我家都没有鹌鹑蛋的”

我自以为抓到了一个点，连忙安慰“幼儿园多好呀，还有鹌鹑蛋吃”

小朋友哇的一声哭的更厉害了“我不喜欢吃鹌鹑蛋，我吃的好辛苦啊，我累了，我太累了“（育姐都猝不及防陷进了套路！套路！套路！）

@画者：

一天，接儿子回家的路上，小家伙一本正经的说：“妈妈，我不想上幼儿园了。”

“为什么？”

“因为我知识太多了，不能再上了，不然脑袋装不下，会爆炸的。”

@小靖：分享一则真实案例

身份：幼儿园中班教师

场景：早晨等候孩子入园

地点：班级门口

一位家长把孩子送到班级门口，转身离开，我看了看孩子的身上都是泥土

我：怎么身上都是泥

孩子：因为我摔倒了

我：那你现在感觉怎么样，有没有哪里不舒服

孩子：心里不舒服

我：为什么

孩子：因为我妈说，只要不摔死就要来幼儿园

我：……（这个妈妈实在太狠了）

@南在南方：

“妈妈，你能不能给老师打个电话，就说XXX（我女儿名字）被蚊子咬了，又被她抠破了，胳膊受伤了，能不能放几个假？”

@陈阳：

我儿子，在上幼儿园的第二天放学回来，郑重其事的对我说：“妈妈，明天不用去幼儿园了。”我说：“为什么呀？”儿子答：“因为老师们都死了。”当时他三岁零四个月。他理解中的“死”指的是人去住到天上了再也回不来了…

@小鸡毛：

我家小朋友四岁，偶尔也会说不想去上幼儿园，我跟他说，上幼儿园多好啊，好多小朋友一起玩，你看妈妈每天上班也不觉得辛苦，和同事一起也很开心啊。

小朋友说“你怎么会觉得上班开心呢，老板叫你做什么你就要做什么，怎么开心的起来啊？”

@朱西米：

有次送他去上幼儿园，在门口耍赖不想进去。保安大叔假装关大门，说小朋友都进去玩了，你再不进去要关门了，轮不到进去了。他立马站起来：太好了，爸爸我们回家吧关门了。

@胡丽芳：

儿子：妈妈我不去幼儿园了好不好？幼儿园太累了，有好多好多事情要做啊！永远都做不完！

我：幼儿园不就吃饭和玩吗！？

儿子：可是就是还有很多事，洗手、上厕所、睡觉……（宝宝，不如我们换换，换我去幼儿园做这些“好累”的事吧！）

@匿名：

呃。。家有男宝32个月，刚去了托班两个月。

每天早上在家和我磨来磨去哭哭啼啼不想去，也不想老师，一路呜咽到教室门口一看到喜欢的老师马上换脸大叫老斯～老斯～我今天没哭。。。于是换得一阵表扬。。然后换鞋爽快的和我说拜拜头也不回的进去了。每天如是循环，哎……（小孩子这么善变的吗？）

宝宝们为什么不想去幼儿园？原因很多也很复杂，爸妈们要先弄清不想去幼儿园的原因，再来想办法解决问题：

有的孩子不想去幼儿园，是因为他们要面对陌生的人和环境而产生不安全感。有的孩子基本上一离开家人就会焦虑，不管上了多长时间幼儿园，这是一种心理依赖，是很正常的~这种情况下，爸妈们可以和老师一起想办法缓解孩子的焦虑，做一些心里训练，尽快融入幼儿园的生活。

有的孩子不想去幼儿园，单纯是因为“懒”。太冷不想起床啦，在家可以不用运动，还可以吃好吃的看电视啦……这种情况下，爸妈们要做的就是想办法唤醒孩子内在的力量，让他意识到，自己其实是有能力去克服这个困难的。

还有的孩子可能真的是因为幼儿园的生活不适应，让他留下了不愉快的印象：是饭菜不好吃？有小朋友欺负他？甚至是有老师虐待他？这些情况下，爸妈们可以问一些问题，从孩子那里“套”出答案。然后尽快想办法沟通解决或者换个环境，不要让幼儿园变成宝宝心中一个抵触的存在。

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