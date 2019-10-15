想孕育健康BB，那产前维生素记得补起来

如果你正在备孕，你一定听过产前维生素。但具体产前维生素包括哪几种，应该摄入多少剂量，要吃多久等等这些问题你可能还会存在疑虑。这篇文章会给出答案。

什么是产前维生素?

怀孕期间饮食健康很重要，但适度的通过产前维生素来弥补母体饮食中的营养不足也很重要。产前维生素含有许多维生素和矿物质，其中叶酸、铁、碘和钙尤为重要。

产前维生素包括什么?

400微克叶酸、400国际单位的维生素D、200-300毫克钙、70毫克维生素C、3毫克维生素B1、2毫克维生素B2、2毫克烟酸、6微克维生素B12、10毫克维生素E、15毫克锌、17毫克铁、150微克碘等。

在某些情况下，医生会根据你的具体情况给你开具有针对性的产前维生素处方。

1. 叶酸

叶酸有助于预防影响大脑和脊髓的神经管先天缺陷。

神经管缺陷发生在怀孕后的前28天内，也就是说在许多女性知道自己怀孕之前就已发生。大约有一半的怀孕是计划外的，所以建议大家从备孕时开始到怀孕的前12周，每天服用400微克叶酸。

如果有神经管畸形孕史，咨询医生是否需要补充叶酸，以及需要补充多少剂量。研究表明，这种情况下，女性在怀孕前和怀孕的头三个月服用最大剂量(最高4000剂量)更有益，但服用前要咨询医生。

多吃含有叶酸的食物包括绿叶蔬菜、坚果、豆类、柑橘类水果。即便如此，补充适量的叶酸也是一个好主意。

2.其他重要营养素

钙对孕妇也很重要。它可以防止孕妇本身流失骨密度。

碘对孕妇甲状腺功能的健康至关重要。缺碘会导致身体发育迟缓、严重的精神残疾和耳聋。甚至碘不足会导致流产和死产。

铁有助于增强母亲和婴儿血液携带氧气的能力。

如果服用产前维生素感到恶心怎么办?

有的产前维生素会引起已经有孕吐反应的女性恶心想吐。如果你就是这样的，和医生交流这一情况。他或许会给你开其他替代维生素，比如有些女性服用可咀嚼的维生素可能比整个吞下去的效果更好。

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