想造人成功？同房次数不够可不行

如果你正在备孕，你或许会想知道需要多久才能怀孕、需要何时进行性生活以及性生活的频率。这篇文章会给你答案。

怀孕的几率

最常见的问题就是这个月我怀孕的几率有多大。对于大多数正在备孕的夫妻来说，无论哪个月，女性怀孕的几率是15%到25%。

但是，仍有一些因素会影响怀孕的几率：

1.年龄。30岁以后，怀孕的几率会下降，并且随着年龄的增长不断下降，在40岁后下降到连10%都没有。

2.不规律的月经周期。不规律的月经周期使你很难计算排卵的时间，因此很难知道什么时候应该发生性行为。

3.性生活频率。同房频率越低，越难怀孕。

4.尝试怀孕的时间。如果你尝试怀孕一年还没有成功，你成功怀孕的可能性会很低。请向医生咨询有关女性和男性不育的检查。

5.疾病或用药情况。这些也会影响怀孕的几率，可能还小。

了解生理周期

知道的越多，越有帮助。

女性生理周期从发现鲜红色血液开始(不是仅是小血点)，到下一个周期的开始结束。一个周期通常有21到35天，甚至更多。

如果周期时间发生几天变化，则被认为是不规律的，但也非常常见，很多女性都是这样的情况，并不意味着身体有问题。

同房频率要合适

另一个常见问题就是我们需要多久发生一次性行为。简单来说，次数要够频繁。

许多想要怀孕的夫妇花费大量精力，用精确的数学计算女性排卵期和理想性行为的时间。理论上，这种方法是有道理的。最近的研究表明，精子使卵子受精的机会非常小，排卵期通常只有3至5天。最佳受孕时间是排卵期开始前的1-2天。医生建议，排卵期开始前的一周或月经刚结束的时候每隔一天同房一次。

但是精确计算性行为时间也不一定完全有用，因为身体并不能像钟表一样时刻有规律的运转。即使你的生理周期规律，排卵也能在任一时间发生。如果你只在你任何的排卵时间发生性行为，你很有可能错过。

所以专家建议每周至少发生2-3次性行为。只要男性精子数量正常，每隔一天或是每天同房就可以增加怀孕的几率。

停止服用避孕药

避孕药物的效果需要多长时间才能消退?一般停止服用避孕药后，一旦药物激素排出体外，就有可能怀孕。不过通常需要几个月排卵期才能恢复正常。

停药之后立刻怀孕安全吗?是的，安全。停药之后立刻怀孕的女性和几个月后再怀孕的女性身体一样健康。

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