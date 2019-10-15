BB秋燥没胃口？不妨试试这几种方法

很多家长发现原本饮食正常宝宝，最近不怎么爱吃饭了，这让他们很是头疼，担心会影响孩子的身体健康。面对宝宝不爱吃饭，大家首先要做的是找准原因，然后采取合理措施，慢慢增加宝宝食欲。

1.适当运动

有些宝宝整日被家长抱在怀里，或不是躺着就是坐着，没什么活动的机会，这怎么能好胃口呢?适当进行户外运动可以促进血液循环，加快新陈代谢，促进食物的消化吸收。因此，家长不妨让孩子适当运动，但也不要让孩子太过兴奋。

2.定时吃饭

2个月后的宝宝饮食有了规律，家长可以每隔3、4个小时给宝宝喂一次，这样食物可以充分消化。但如果宝宝体弱多病，家长可以让其少食多餐，间隔时间相对短一些。

提醒大家，要从小帮助宝宝养成定时吃饭的习惯。宝宝一到点就饿了，不用担心他没胃口，也可以避免以后出现进食的困难。还有，在吃饭前不要让孩子吃零食，以免影响孩子胃口。

3.提高宝宝对食物的兴趣

家长平时可以做些对宝宝有吸引力的食物，提高他对食物的兴趣。另外，家长还可以给孩子准备一套可爱有趣的儿童餐具，增加宝宝吃饭的兴趣。

4.别强迫孩子吃饭

年龄大点的宝宝不肯吃饭时，家长不要一言不合就责备，可以跟宝宝说“你现在吃不下，那等你想吃的时候和我说。”但家长事后要找到宝宝不吃饭的原因，对症下药，解决问题。

有些宝宝不吃饭有可能是为了吸引家长的注意。大家要掌握孩子的这一心理，让他明白：只有好好吃饭，才能满足他的合理要求，此期间不要责骂孩子。

5.不要强迫宝宝吃多少

有些宝宝胃口比较小，每次吃不少多少东西，听家长说一定要吃多少很可能会感到恶心没食欲。如果宝宝是这种情况，家长要保持平静，坦然面对，以免给宝宝心理带来阴影。家长可以分几次给宝宝食物，每次食物不要太多。

6.保证宝宝睡眠充足

宝宝大脑还处在发育阶段，睡眠充足才能让大脑得到很好的休息。而大脑休息好了，胃口自然也就变好了。

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