比起孩子学习成绩，机智的家长更重视这些

学历是找到一份好工作的敲门砖，因此很多家长非常重视孩子的学习，但不少人却忽视了培养孩子各方面的能力。究竟是哪些能力呢?下面一起来看看。

1.自律

在孩子成长过程中，很多父母只看重孩子的学习成绩，忽略了对其日常行为的管束。孩子变得越来越不听话，肆意妄为。这对孩子的成长并不利。要知道，孩子学习成绩好固然重要，但是家长更要教会孩子自律，定时完成作业，做事情讲究规矩。

孩子在写作业时，父母可以给其规定时间，在时间内必须完成作业，作业完成就可以玩耍。通过设定时间可以让孩子很好的把控自己的行为，久而久之，也就有了好的自律性。面对困难时，也会变得更加坚韧不拔，能够独立面对未来的各种问题与挑战。

2.独立生活

独立生活也是一个本领，非常重要。闺蜜家的孩子聪明伶俐，但学习成绩一般般。孩子考试不好，闺蜜和老公都没意见，但会用鼓励的鼓励孩子和他一起分析做错题目的原因，慢慢的学习成绩提高了。

平时，闺蜜还会让孩子帮忙做家务。一开始孩子不会，总是出错，这时候闺蜜就耐心教导并鼓励他，和引导他好好学习一个方法。于是，孩子慢慢学会了做很多家务活。

3.有责任感

一些孩子虽然成绩很好，但是却没有责任感，一出问题就会推卸责任。这样的孩子在以后生活和工作中会很不讨人喜欢。

当孩子出现错误时，家长要及时指出，并告诉他们要自己承担责任，从中吸取经验教训，总结失败的原因，以后怎么避免。通过这样的教育，孩子变得有担当，在以后的生活中也会更加受欢迎，也更容易赢得他人的信任。

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