听说大家伙在为孩子座位烦恼， 你是其中一位吗？

孩子在班上坐哪里，开始成为很多家长关心的问题。有些家长甚至会因此过分上心，有时这份焦虑也同样影响到班主任。网上一位小学班主任说，曾经有位家长为了让自己的孩子往前坐，打印了一份美国人类学家的“科学调查”，到办公室就人与人之间的距离与关注度的关系跟她讨论了半天。

据中国青年报调查，

73.6%的受访家长为孩子的班级座位问题烦恼过。

66.6%的受访家长认为座位对孩子成绩影响大。

71.1%的受访家长认为家长有必要担忧孩子的座位问题。

在许多家长眼中，让孩子在教室里找个好“地段”，是件再重要不过的事情——如果坐到了教室前三排，那就算坐到了黄金位置，而如果坐到了最后一排，那还真是纠结得不得了。

可是一人就一个座，总归要有孩子被分在最后一排，为了怕落人口舌，一般小学老师都会按照身高去排。

原先家长都在担心自己的孩子个子小，发育不好，都希望自己的孩子可以长高一些，听到别人夸自己孩子长得高，心里都美滋滋的。而现在家长的思路则迥然不同，害怕自己的孩子长得太高，从而导致在教室只能坐后排。

咱们过来人现在读书时，说起座位也就是一番笑谈，网上流传的座位图还分什么学霸区，休闲区….. 大家在评论里讨论得不亦乐乎，气氛也很轻松。

可是家长们哪有我们这么“没心没肺”，都是寸土必争。

在这小编也以个人的求学经验劝谏一下各位为了孩子座位操碎了心的家长。我回忆了一下我从小学到高中那些考上华五级别名校的学霸同学们，很凑巧，他们当时好像还都是坐在教室后半部分的。这说明座位与成绩也没有很直接的关系，家长们也不必过分在意。

当然也希望老师们分配座位也秉承公平的原则，有条件的情况下，尽量实行轮换制，以慰家长们之焦心。

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