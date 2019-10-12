千万别给娃玩手机！两岁小姑凉误操作买下昂贵沙发

据英国《镜报》报道，近日，美国一名母亲心很大把手机给孩子玩了会儿，结果收到一个非常贵的沙发。原来是孩子误操作网购了一个价值350英镑（约合人民币3042元）的三人沙发。

女儿玩手机网购沙发，宝妈想退单为迟已晚

据悉，近日，妈妈伊莎贝拉·麦克尼尔（Isabella McNeil）订购了一个沙发，并在手机上看了一些相关网页。这时两岁女儿蕾娜想玩手机，妈妈就把手机给了她玩了。

几天后，伊莎贝拉收到通知，说她网购的沙发即将送达。她十分震惊，起初认为是自己梦游时下单的，随后才回想起手机给蕾娜玩过，而她有打开购物网站APP的权限。

据了解，女儿蕾娜不小心按了“一键购买”的按钮，就这么买了一张三人灰色沙发。伊莎贝拉开始想方设法退单，但已经来不及了。

网站全额退款，宝妈提醒别给娃玩手机

不久后，沙发就被送到她家门口。当女儿签收她的第一件网购商品时，伊莎贝拉这才知道，这笔订单要加收不到150英镑（约合人民币1303元）的运输费。伊莎贝拉曾试图转卖这张沙发以减少损失，幸好亚马逊网站决定，给其办理全额退款。

伊莎贝拉想用自己的遭遇提醒替他父母，别为了让孩子高兴就随意把手机给他们玩。她这样说道：“大家要确认所有的APP都已经关掉了，还要确保孩子不知道密码。因为现在的孩子比我们想象的还要聪明。”说起女儿在挑选家具的品味，妈妈幽默地表示：“她买的沙发比我贵的多。”

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