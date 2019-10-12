吃饭慢的去厕所吃？有娃嗓子被烫伤，教育局称老师未强迫

陕西渭南市大荔县日前爆出一则新闻，有家长反映自己的孩子在京师童迪幼儿园就学，因吃饭慢，被老师要求去厕所吃。据他们了解，甚至有些孩子一天三顿都被要求在厕所吃。他们觉得非常气愤，所以跟当地媒体反映。幼儿园园方随后回应道确有此事，并已经处理完毕。当地教育局也开始介入调查。

孩子嗓子疼 医生：可能吃饭太快被烫伤

小李的孩子在这个幼儿园上大班，一个月前女儿开始说嗓子疼，一开始不在意，还以为是感冒。

但是孩子迟迟不见好转，就带她去了医院。医生检查完说可能原因是孩子平时吃饭太快，导致喉部被烫伤，并建议以后放慢吃饭的速度。

于是小李就问孩子为什么吃这么快，没想到得到答案令他大吃一惊。

孩子说在幼儿园吃饭慢会被老师叫到厕所去吃。自己被叫过几次，于是每次在幼儿园就吃得飞快，哪怕烫也不在乎了。

小李听闻赶紧联系了几个认识的家长，大家从孩子口中得到了同样的答案。其中一位家长小张的孩子，甚至有时一天三顿饭都在厕所吃完。

教育局：确有此事，但孩子自愿

随后家长们到幼儿园要求查看监控，但园方称监控损坏了。（这剧情我好像见过）。随后当地教育局也进行了初步调查，称确有此事。但是都是孩子自愿，并非老师强迫。

稍后在幼儿园修复的监控视频中，家长们看到不时有孩子端着饭碗进厕所，还有的孩子吃完饭从厕所出来。

面对家长们的质疑，园方表示道歉，并承诺了后续整改办法，家长以后可随时监督。

看完这个新闻，小编回想一下，我也有因为吃饭慢，被老师赶到厕所吃饭的经历，而且至今也没告诉我父母。所以我们做父母的还是要跟孩子多沟通，发现蛛丝马迹，及时介入解决。

那孩子有哪些表现，可能说明在学校过得不开心呢？

小编整理了以下4种情况，以供参考：

01 从来不提在幼儿园的事

如果孩子不喜欢跟你分享幼儿园的事，那么很可能说明宝宝过得并不开心，这时候宝妈可以引导孩子说出自己在幼儿园发生的事，只有发现问题才能解决问题。

02 晚饭吃得比较多

如果宝宝晚上吃饭时吃得比以往多很多，这一般说明宝宝在幼儿园里没有吃饱或是根本没有吃饭。这种时候，宝妈不要着急去问孩子，应该循序渐进的问孩子。如果是因为受到欺负而没有吃饭，父母要第一时间跟老师联系，跟老师一起解决。

03 直接不想去幼儿园

有些宝宝不开心是因为不想去幼儿园，在园里跟小朋友发生矛盾或是因为不听话而被老师批评。在这种时候宝妈要及时跟老师联系，问问孩子在幼儿园发生了什么。

04 害怕老师

大部分的孩子都是喜欢老师的，上下学不需要自己叫，孩子就跟老师打招呼了。但如果孩子不愿跟老师道别，看到老师跟自己打招呼直接躲避，这时候妈妈们要多加注意。回家之后询问宝宝。如果是因为老师的批评，也要问清楚孩子老师为啥批评，并且帮助孩子去理解老师的本意。

孩子是祖国的未来，还希望幼师们有些责任心，对得起自己园丁之名。

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