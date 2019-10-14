一入秋BB就皮肤干燥、发痒，怎么办才好？

每年一到秋天，很多小朋友都会嚷着自己皮肤痒。任家长擦了再多的乳液，皮肤干燥情况也没多少改善。别着急，今天给大家出招：

1.减少沐浴次数

秋干气燥，宝宝娇嫩的皮肤容易出状况。如果宝宝已经皮肤发红、起皮，更应该适当减少洗浴次数。在沐浴的时候，不要用过烫的水。一般情况下，水温控制最好别超过45℃。此外，尽量不要给宝宝使用含碱性过强的沐浴产品，以免对宝宝的皮肤产生刺激，加重皮肤干燥的情况。

2.注重补水

其实，很多时候秋季皮肤干燥的深层原因是身体缺水，而不仅仅皮肤表层缺水。因此在日常生活中，爸爸妈妈除了要及时给宝宝擦拭合适的护肤品外，还要重视补水，让宝宝多喝些温开水。平时呢，还可以多给宝宝准备一些美味的汤水。

3.常食用坚果类食品

如果宝宝体内缺乏亚油酸，容易皮肤干燥，鳞屑增厚，产生瘙痒感。所以爸爸妈妈可以让宝宝多食用些坚果类食品，如芝麻、腰果、花生、榛子、核桃等，可帮助宝宝远离秋季皮肤干燥的问题。

4.多食用豆类和杂粮

维生素b族参与人体的新陈代谢机能。如果人体缺乏这些维生素，新陈代谢会受到不小的影响，容易引起皮炎、痤疮等皮肤问题。大家不妨让宝宝适当所吃点富含维生素A族的食物，比如黄豆、香菇、糙米、麦麸以及酵母、香菇等，可以有效缓解皮肤瘙痒等不适。

5.巧用冬瓜皮煎水

这是个小偏方，仅供参考哦~冬瓜性微寒，有清热、利水、消肿消化等功效。大家可以先将冬瓜皮晒干，再煎水后沐浴，或将瓜皮贴于肤瘙痒处，可以止痒。如果宝宝的皮肤在瘙痒后出现肿胀的情况，或者长时间输液后出现皮肤肿胀并液体外渗，也可以按照上述方法使用。建议每天2次。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)