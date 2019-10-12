BB晚上睡不好，可能是你太“关照”

宝宝睡眠好，生长激素分泌旺盛，生长发育也会更好。但有些宝宝却总是睡不好，夜里老是醒来，哭闹不止，睡眠质量不太行。其实，孩子出现这一问题主要有以下这几个原因：

1.孩子睡觉黑白颠倒

有些宝宝白天睡觉时间太长，到了晚上精神十足，根本毫无困意。就算睡着了，也睡不踏实容易醒。如果是这种情况，家长最好白天多跟宝宝交流玩耍，多消耗他的体力，到了晚上宝宝自然想要睡觉。通常，4个月左右大的宝宝，白天睡觉时间在2-3小时左右，晚上持续睡眠时间在5-6小时比较合理。

晚上宝宝睡觉时，最好营造一个安静舒适的环境，慢慢帮助他建立昼醒夜眠的生物钟。

2.家长过分“关照”

尤其是初为人父母，总想把最好的爱给宝宝，但有时太过娇惯宠爱了，这可会导致宝宝出现睡眠问题。宝宝一有风吹草动，一些家长就会立马紧张起来，赶紧抱起宝宝哄，时间久了宝宝会形成依赖，养成要家长抱着睡的坏习惯，只要放到床上立马哭得更大声，如果家长再抱起，如此一来就强化了宝宝的这个行为循环，导致他只要挨床就哭。

正确的做法是，先判断宝宝是为什么哭闹，只要排除生理性，宝宝有吃饱喝足、尿片干爽，大家就狠狠心，放任他哭闹吧。等宝宝发现自己哭没有理他后，就会慢慢淡化哭和抱之间的联系。

3.夜奶过于频繁

3个月以内的小宝宝大脑皮层发育不成熟，昼醒夜眠的生物钟也还没有形成，再加上胃容量又比较小，而母乳消化又快，所以宝宝很容易饿醒。

但宝宝满4个月之后，大家注意培养，他就会逐渐形成睡眠规律。这个时候可以适当延长喂夜奶的间隔，从原本的3-3.5小时慢慢延长，从而保证宝宝拥有一个优质的睡眠。

因此，家长想要宝宝睡得好，那么就要杜绝上述这些行为。当宝宝哭闹时，宝妈可以轻轻拍打安抚宝宝，帮助他再次入睡。如果宝宝还是哭闹不止，就要看看是不是尿不湿湿了或是其它原因。想要宝宝睡得安稳，生长发育的好，那么从现在开始改正照顾宝宝的坏习惯吧。

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