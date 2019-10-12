小家伙为啥爱对着干？原因很简单

生活中，很多家长抱怨孩子老是跟自己对着干。当要求孩子做一件事时，他会找各种理由推脱，你越是强调他就越反抗，总之“故意”不配合。这究竟是什么呢?

孩子跟你对着干的几个原因

1.孩子觉得自己是正确的，父母不肯理解

孩子的世界很单纯的，常常能发现各种美好。但他们想跟父母分享，有些父母会站在孩子的角度去看待问题，和孩子同乐。

但有些家长无视孩子，甚至直接拆穿，或嘲讽孩子太天真，给他们灌输不符合他们年龄的成熟，让其过早丧失美好的童年。

2.家长认为自己是对的，孩子不理解

父母看待问题跟孩子看待问题往往是不一样的，有些父母会站在孩子角度去思考看待问题，并不会给孩子太大的压力，让孩子从本质上了解这件事情是对是错。

但有些家长却不愿或是不会跟孩子进行沟通，只会用父母的身份去压制孩子。孩子没有办法只能屈服，时间久了，孩子不理解父母的用意，自然就跟着父母对着干。

不想孩子跟你对着干，家长这样做

1.将心比心

家长要学会将心比心，多从孩子角度去看待事物、考虑问题。当你走近孩子身边时，你会发现这世界有更多的美好哦~

2.不断学习

育儿也是一门学问，需要父母不断进修。如果发现教育方式不当，应及时调整。否则容易让让孩子产生逆反心理，喜欢跟你对着干。

3.放下架子

有些家长在教育孩子时总是端着，这样容易让孩子“讨厌”。大家最好脱下“家长”的外壳，从孩子的对立面走到统一面，和孩子同一角度平等交流，不要总是给孩子发号施令。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)