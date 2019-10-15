B超时发现胎儿在“吐泡泡”，医生竟泼冷水：流产吧

相信不少妈妈在怀孕的时候，都比较期待照B超，因为这样就可以提前看到宝宝的样子。而肚里的宝宝们也不会让妈妈们失望，照B超的时候经常非常配合，摆一些好玩的pose。然而有时候，胎宝宝摆pose并不是个好事……

莉莉怀孕7个多月了，一家人都做好了一切准备，就等着小宝贝降生。这天莉莉像往常一样产检，做B超的时候，发现宝宝竟然在肚里吐泡泡，真的是可爱极了。然而正当莉莉为此而开心的时候，医生却泼了一盆冷水：我建议你还是流掉这个孩子！

原来宝宝并不是在卖萌吐泡泡，而是在嘴巴上长了一颗肿瘤，并且这颗肿瘤生长速度极快，孩子的存活率很低。之所以出现这种情况，是因为莉莉有抽烟喝酒的习惯，虽然在怀孕期间收敛了不少，但还是经常忍不住抽两口/喝一杯，结果宝宝就保不住了。

所以说怀孕期间，妈妈们还是要受点委屈，将下面这些注意事项记住，以免给宝宝的发育带来不利。

1.定期产检

宝宝在肚里无法观察他的状态，而产检则可以清楚知道他们的发育情况，或者看出是不是有什么缺陷。要知道这不仅是对宝宝负责，也是对整个家庭负责任的表现，如果稀里糊涂地把一个有缺陷的孩子生下来，不仅孩子痛苦一生，还给家庭生活带来巨大负担。

2.控制性生活

夫妻间温存一下是非常正常的需求，但是在怀孕之后，性生活就不能再肆无忌惮想来就来了，而且也要多加小心，这么做一方面是避免意外发生，另一方面也是为了胎儿的健康考虑。一般建议怀孕前3个月要避免性生活，而在孕中期可以适当进行，不过一定要注意，不要过于剧烈和频繁。

3.及时就医

怀孕期间出现任何情况都不能大意，尤其是当出现腹痛以及阴道出血时，因为这很可能就代表是宫外孕和流产。所以当孕妇出现不舒服，尤其是严重腹痛或者阴道出血时，一定要及时就医，千万别拖着。

4.补充叶酸

孕早期是胎儿神经发育的关键期，在这段时间，妈妈们要尽量避免各种负面影响，同时还要提高自身的抵抗力，避免被细菌病毒感染。除此以外，还要定时定量服用叶酸，它是维生素的一种，可以有效预防宝宝神经管畸形问题。

5.合理饮食

怀孕之后要注意日常饮食，多吃营养高易消化的食物，少吃或者不吃不利于胎儿与孕妇健康的食物。比如山楂、桂圆容易引发流产，海鲜类食物容易诱发过敏，这类食物尽量少吃，反应严重的就不要吃了。

6.改善习惯

可能有些孕妈妈在怀孕前有抽烟喝酒的习惯，然而酒精和香烟对准妈妈和胎儿都会产生不良影响，尤其是怀孕前三个月，如果不能及时戒烟戒酒，那么就可能会宝宝带来非常严重的危害。除此以外，茶叶、咖啡的刺激性也比较大，也不建议妈妈们饮用。

7.忌泡热水澡

在医学界，不建议妈妈们泡热水澡，尤其是怀孕的前三个月，更是绝对禁止泡热水澡，这是因为高温环境很容易导致胎儿无脑或者脑神经缺陷。同理，其他过热的环境也不适合孕妈妈们。

8.运动要适量

虽然怀孕的时候也需要做些运动，但是不能像怀孕前一样，什么运动都上，就比如跑步、骑马等剧烈运动容易导致流产发生。所以说怀孕还是选择比较舒缓的运动，散步、瑜伽等都是不错的选择。

9.慎用药物

很多药物会影响到胎儿的健康和发育，所以一般情况下，怀孕就要停止用药。如果有一些基础病必须用药控制病情，那么就要在怀孕前就和医生沟通，看看这些药物是不是对怀孕有影响，有没有其他药可以替代。而如果在怀孕期生病需要服用药物，那么就要在医生指导下进行，以免盲目用药导致胎儿畸形或者是流产。

10.衣物要舒适

有些孕妈妈在怀孕前，需要穿一些紧身的衣服，这样可以让身材看上去曼妙。但是在怀孕后，这些衣服就先放一放，而是选择一些透气、舒适、宽松的衣服。另外还要注意选择平底鞋，一方面是更加舒适，另一方面也是出于安全考虑。

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