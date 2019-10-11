患罕见病女童艰难等到妹妹降生，5天后逝世

据英国《每日邮报》报道，英国一名患有罕见病的女童出生后的6年里一共做25次手术，她最大的愿望就是看到弟弟或妹妹的出生。在辛苦支撑几个月后，她终于等来了妹妹的降生。然而在妹妹出生后的第五天，这名年仅6岁的女童就离开了人世。

女童患罕见病多次手术，盼望妹妹降生

这名女童名叫达茜，她和爸爸妈妈生活在北约克郡的马尔顿。据了解，达茜患有瓦特尔综合征，也就是多重器官畸形。她出生后总共做了25次手术，其中开胸治疗就有5次。尽管如此，2018年年底她的病情还是恶化了。

25岁的妈妈艾米丽·尼克森表示，达茜非常爱爸爸妈妈，为了不让父母因为失去自己变得孤单，她总是积极配合治疗。得知妈妈怀孕将生下妹妹后，她非常高兴，几乎是数着手指计算还有多少天自己会当姐姐。有一天，妈妈给达茜一点零花钱让她去买自己喜欢的东西。没想到的是，达茜为即将出生的妹妹买了一双小拖鞋。

妹妹出生第五天离世，家人已拍照留念

2019年1月19日，妹妹阿特丽思出生，比预产期提前了两个星期。医院专门把婴儿床放在达茜的病床旁边，让她仔细看看妹妹的样子。身体虚弱不能站立的达茜笑了，尽管她没力气将妹妹抱起来，但艰难地支撑自己坐起，尽量离妹妹近一些。

妹妹出生后第四天，1月23日早上，达茜因昏倒被送医。她苏醒后和妈妈说了一会话，病情急转直下，于第二天早上5点离开了人世。这天是妹妹出生后的第五天。

妈妈爱米丽表示，达茜的一生都在和病魔作斗争，离世前和妹妹相逢令人心碎和动容。家人拍了许多照片，准备在妹妹懂事后给她看，并告诉她有一个非常爱她的姐姐去了天堂。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)