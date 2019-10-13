有孕后情绪起伏大，教你妙招缓解

大家都知道，女性有孕之后情绪波动很大，可能一会开心，一会又忧伤。如果大家不控制自己，可能会直接影响宝宝的健康稳定发育哦~

孕妇为什么容易情绪化？

1. 生理变化大难适应

随着孕肚越来越大，屁股、腿身体各部分也在不同程度变胖，静脉曲张、妊娠纹等也找上门，很多孕妇很不习惯自己身体的变化。不少人会很担心自己产后无法恢复，情绪因此会变得低落甚至烦躁。

2. 亚历山大难排解

现在这个社会，对于女性的要求太严格，导致我们面临生活和工作等多重压力，怀孕后可能未减反增，还得担心老公会不会出轨、收入减少等问题。如果大家没能及时疏解，那么巨大的压力会使孕妇身心都受到不良影响。

3. 各种产检让人担心忧虑

每一位孕妇孕期时都应定期产检。整个孕期要经历大大小小各种的产检，包括排查宫外孕、葡萄胎，做糖筛等等。每次等待结果都容易带来不安、焦躁的情绪，然孕妇高度紧张。

孕妇情绪不佳如何缓解？

1. 时常换位思考

和他人发生矛盾了往往是大家各自站在各自的立场上，只为自己的利益考虑，意识不到自己也有错。如果我们都能学会换位思考，站在他人的立场想想，那么矛盾自然少很多。

2. 学会转移注意力

在生活中，遇到不愉快的事情再正常不过了。大家不要老想着，以免越想越生气，甚至走进死胡同出不来了。最好的办法就是，做些好玩让自己快乐的事情，比如看喜欢的综艺节目、听歌，外出散步等等。

3. 购物解压

买买买解压效果不要太好。孕妈们不妨试试这个方法。当然了，不要太任性，不然出现经济问题就不好了。

4. 和闺蜜倾诉

遇到不开心的事，往往说出来心情就会好很多，孕妈们不妨试试。至于人选，当然找闺蜜朋友啦~另外，也可以在妈妈群里吐吐槽。

总之，准妈妈记得保持良好稳定的情绪，这对自身的身体健康和宝宝的正常发育都很十分重要哦~

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