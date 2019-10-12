一周爱爱几次才正常？同房规律好处可多了

随着年龄增长，很多夫妻性生活次数越来越少。这正常吗？性生活频率多少才算合适？下面快来了解一下吧。

正常的性生活频率

1. 视年龄情况而定

性生活频率是否正常可以根据夫妻的年龄来看。一般来说，夫妻年龄在20-30岁，正常一周3、4次正常，30-40岁一周2、3次正常，年龄超过40岁一周1、2次正常。

2. 根据公式计算

这里还有个公式哦~我们可以用年龄的十位数乘以九，得出的结果中，十位数是天数，个位数是正常性生活的次数。比如30岁，3乘以9得出27，也就是说20天内爱爱7次最合理。

性生活规律好处多多

1. 预防疾病

规律爱爱能够增强双方的免疫力，不易被病菌等感染。对于女性来说，还能够有效预防妇科疾病。除此之外，性爱能够增强骨盆肌肉强度，这可以有效避免尿失禁等情况发生。

2. 释放压力

随着当代生活节奏的加快，大家承受着各种压力。如果这些压力得不到排解，对身心不利。而性生活可以有效释放压力。

3. 有助于睡眠

在爱爱时，人体内会产生内啡肽，这种物质有助于睡眠。

4. 增进夫妻感情

性是人类正常的生理需求，不要害羞哦~如果性生活规律且和谐，那么不仅让夫妻享受更多的乐趣，也会增进彼此的感情。

性生活次数过少的危害

1. 容易性冷淡

如果女性性生活次数较少，激素水平会相应下降，久而久之对爱爱失去兴趣。

2. 容易患上疾病

如果性生活次数过少，女性长期处于欲求不满的状态，那么小骨盆区器官会产生瘀血水肿，发生病变。如果还享受不到其中的乐趣，那么子宫可能会膨大，引起子宫内膜炎、阴道炎等妇科病。

3. 脾气变差

性生活不正常，就是没了释放压力的最好途径。再加上性欲没法满足，就更容易心烦意乱了。

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