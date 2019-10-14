捅伤、刺死……学生犯罪案件频发，现在的孩子怎么了？！

我们常说，成年人的生活中没有“容易”二字，巨大的压力使我们喘不过气来，于是我们都十分怀念天真无忧的学生时代。可是，如今的校园却也变得不再无忧，甚至各种犯罪案件层出不穷。

01

湖北一学生捅伤8名同学

河北一学生刺死同学

6月21号，湖北省天门市一名陈姓高一学生在上早自习时，持刀刺杀本班8名同学。

接到报警后，天门警方与学校工作人员一起将陈某制服，受伤的同学也被紧急送往医院救治，所幸均无生命危险。

人非草木，孰能无情？面对着8个朝夕相处的同学，是什么样的原因使得陈某要持刀相向，但无论背后的原因是什么，陈某的行为都已触犯相关法律法规。

而就在不久前，本月8号，河北省也发生了一起悲剧。

6月8号，高考刚刚结束，本该是学生们放松神经、享受假期的时刻，在河北省衡水市冀州第一中学的公寓楼前，却有两名学生扭打在一起。

这两名学生均为17岁，刚参加完高考，因矛盾发生肢体冲突，越打越凶，袁某冲动之下持刀具刺向了叶某，导致叶某受伤倒地。经医院全力抢救，叶某仍伤势过重身亡，袁某也被警方控制。

十年寒窗，刚走出考场，甚至连亲人的面都还没见到，这两名学生的家人就收到了噩耗。本该有的光明前景，霎时化为乌有。

冲动一时，后悔一世，面对这样的惨剧，分数又有何意义？

相比起考试分数，身为家长，真的需要更加关心孩子的心理健康！

02

学生犯罪案件频发，令人心寒

让人感到痛心的是，由学生犯下的犯罪案件，远远不止上述两件，其手段之残忍更是远超想象。

2004年，云南大学学生马加爵杀害4名同学，起因竟是打牌争执，震惊全国；

2007年，云南大学旅游文化学院学生张超伙同男友对木鸿章实施了抢劫后，将其用尼龙绳勒死并肢解；

2010年，楚雄市紫溪中学学生李国阳连刺舍友徐振宇19刀、汪磊25刀，两人均伤重身亡；

2010年，大学生药家鑫撞倒路人张某，又连捅八刀致其死亡；

2011年，赴日留学学生汪某，因前来接机的母亲拒绝了其索要财物的要求，连刺母亲9刀，致其当场昏迷；

2017年11月12日，湖南益阳沅江三中高三学生罗某杰因未完成作业，在与班主任鲍某交流过程中发生冲突，将班主任刺死；

……

这些案件的发生令我们不得不反思，究竟是教育、成长的过程中缺失了哪一环，才导致了这些冷血残忍的恶行出现？

03

人性缺失，教育不该缺位

在许多家长眼里，教育的作用就是给孩子一个饭碗，因此很多家长都尊崇书本知识的填鸭式灌输，希望把孩子培养成一台学习机器。

在这些家长看来，孩子只要能够应付考试就足够了。

然而，教育真正的目的，首先是要帮助孩子形成正确的世界观、价值观和人生观，让孩子能够拥有正确的价值取向，在这个纷繁芜杂的世界中能够把握住生活的本质，正确地认识世界，成长为一个心智健全的大人。

具体来说，在这个过程中，教育不仅要提高孩子的智商、情商，传授孩子专业技能，让孩子掌握科学文化知识，还要培养孩子良好的品行与习惯，这是不该被忽视的部分，也正是我们现在教育所缺失的部分。

在孩子成长的过程中，教育不该缺位对于人性的培养，那么何谓人性？

☛ 宽恕

每个人或多或少都会犯错，作为社会的一分子，在与人交往的过程中，应该怀有宽恕心。对于他人的缺点、过失，甚至是他人对自己造成的一些伤害，我们应该教育孩子以一种宽容、谅解的心态来看待。

俗话说，退一步海阔天空，然而在当前的教育中，我们过重的强调竞争，这就致使一部分学生十分看重自己的利益、名次，乃至为了一点小事，就和自己的老师、亲人、同学对立，做出极端举动。

上文中提到的河北省衡水市冀州第一中学高考考生的事件，就证明了宽恕的重要性。正是由于缺失宽恕，袁某和叶某才会由一些矛盾激化为肢体冲突，导致最终一人被捕一人丧命的悲剧。

☛ 感恩

在生活中，有很多人在为我们默默付出。无论是对我们有生养之恩的父母，还是传授我们知识的老师，亦或是帮过我们忙的陌生人，我们都该对他们怀有感恩之情。

但是，并不是每个孩子都拥有感恩的能力。

2015年，一对年仅15岁的孪生姐妹，因为嫌弃父母管教过严，竟然策划了三次行动想要毒死父母，并最终用剧毒鼠药毒死了自己的亲生父母。

2017年，湖南一高三学生罗某，只是因为未完成作业，在与班主任的沟通过程中发生冲突，竟然将平时对自己关照有加的班主任刺死。

不会感恩的孩子只会以自我为中心，一切不合自己心意的事物，都会被他们“清除”。

☛ 同情

对于别人的不幸、痛苦处境怀有恻隐之心，这也是我们该具备的人性之一。

校园霸凌屡禁不止，暴力程度频频升级，正是由于这些学生对于别人毫无同情心，以取笑他人痛苦为乐，甚至给他人制造痛苦、不幸，以此来满足自己病态的取乐心理。

对他人的不幸、痛苦麻木的人，又何来人性可言呢？

☛ 正确的三观

孩子的世界观、人生观以及价值观还在形成的过程中，我们应该引导孩子建立正确的三观。

一个人获得了知识，不代表他就具备了明是非的能力，只有当他形成了正确的判断是非的标准，他才能够正确的看待身边的人和事，正确的处理生活中所遇到的事情。

但是在如今这个信息爆炸的时代，三观不正的言论层出不穷，有些自媒体为了博眼球，往往会抛出偏激、另类、混淆是非的观点。

大家还记得药家鑫的事件吗，他驾车撞倒路人，正是在网络上“撞残不如撞死”荒谬言论的影响下，他没有选择及时报警、打120救助，反而下车连捅被撞路人八刀，酿成惨剧。

不敢想象，没有正确的三观，这个世界将会变成怎样。

所有的孩子来到世间，都是白纸一张，将会成长为怎样的人，取决于他所受到的教育。

如今一部分孩子人性的缺失，必然是教育缺位所导致的。

无论是家庭、学校还是社会，我们都应该重视孩子的人性教育，帮助孩子成长为心智健全、人格健全、拥有人性的人。

人之所以为人，正是由于拥有人性。缺失人性的孩子，即便取得再高的分数，又有何用呢？

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