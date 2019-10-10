少年跟风进行火焰挑战，被烧成重伤

据英国《镜报》报道，近日，美国一名12岁少年在朋友家中进行“火焰挑战”。他上半身被喷了卸甲油后点燃，以致于严重烧伤。意外发生后，他的妈妈提醒广大父母，关注爆红网络的危险挑战。

儿子在火焰挑战中被烧伤，妈妈发声警告

这名12岁少年名叫杰森，来自美国密歇根州。事发当天，妈妈塔比莎•克利里听到尖叫声，看到杰森坐在自行车后座上，上身没穿衬衫。她吓了一跳，跑出去发现儿子下巴、胸部和腹部都有烧伤。医生诊断后表示，孩子属于二级烧伤。

妈妈接受采访时表示，儿子曾两次进行“火焰挑战”。她这样说道：“我只是想让大家明白，这样的挑战，或者在社交媒体上看到什么，都不值得用自己的生命去冒险。”杰森表示：“第一次挑战时只有一团小火，随后朋友们将火扑灭了。第二次挑战时，火焰吞没了我，朋友们不断地朝我身上喷卸甲油。”据了解，卸甲油中有丙酮成分，这种成分极易燃烧。

挑战热潮盛行，整形医生告诫年轻人

据悉，网上的挑战热潮在年轻人中非常盛行。有一项叫做“火焰挑战”，听上去就很疯狂，它要求挑战者往自己身上泼易燃液体并点燃。2019年8月，一名12岁小姑娘在进行这项挑战时，全身接近一半面积被烧伤。

整形医生杰里米•亚罗（Jeremy Yarrow）表示：“我理解现在的年轻人承受着巨大的压力，他们想通过完成这些危险的挑战来获得别人的认同或者提升自己的网络形象。但从我接诊的患者来看，结果可能很不一样。有些人需要生命支持治疗，很多人身上会终生留疤。在一些危重病例中，患者需长时间住院治疗，接受复杂手术，导致长期的身体和精神问题。”

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