孩子腹部疼痛怎么办？这些方法可以帮助你

生活中，不少家长碰到孩子突然嚷着腹痛的情况。这时应该怎么办呢?想要处理得当，那我们应先确定引起孩子腹痛的原因，千万别一言不合就给孩子吃健胃消食片。下面我们来了解一下相关知识。

引起孩子腹痛的常见原因

1. 发炎

如果孩子患了炎性肠病、胃溃疡、肠易激综合征等，初始阶段都会表现为腹部疼痛。

2. 阑尾炎

如果孩子盲肠发炎，也就是患了阑尾炎。这是导致孩子腹部疼痛的最主要原因之一。

3. 病菌感染

如果有病毒进入腹部，身体为了保护肠道不受感染，会出现呕吐、腹痛、腹泻等情况，借以将病毒逼出体外。同样，如果坏的细菌进入身体内，使孩子患上咽喉炎、肺炎等疾病，也会出现腹痛的症状。

4. 食物过敏

根据研究发现，有的孩子天生对一些食物敏感，接触后容易引起腹部不适，比如乳糖不耐受。如果是这种情况，通常还伴有腹泻、恶心。

5. 便秘引起

孩子很容易因为偏食等不良饮食习惯出现便秘，这也会导致他们腹痛。大家也要注意这个原因哦~

孩子腹痛如何舒缓?

1. 注意补水

如果孩子腹痛的同时，还伴有腹泻或呕吐，那一定要不断给他补充液体，以防脱水。最好让孩子小口小口喝，不要大量饮用，否则可引起水中毒。

2. 服用药物

有时候，医生会根据孩子情况给开一些药物，比如止痛药。提醒大家，一定要谨遵医嘱给孩子服用，千万不要使用过量。另外，别给幼儿服用阿司匹林。

3. 多休息

当孩子腹部疼痛时，特别是有乏力、较软等情况，应让他多卧床休息。最好让孩子多趴着，这么做可以有效缓解腹部不适。

4. 清淡饮食

腹痛的孩子很可能食欲不佳，此时可不要强迫孩子进食。大家只要提供给孩子清淡的食物，或他愿意吃的东西即可，比如清粥、面包、饼干等。

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