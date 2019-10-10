纸杯戚风蛋糕的完美做法，快来get！

最近，育姐迷上了做甜点。下面是自己烤的戚风纸杯蛋糕，有兴趣的旁友快学起来，偶尔也可以给宝宝吃一些哦~

色拉油45g、低粉50g、鸡蛋4个、糖35g、鲜奶油200ml、水果适量

做法：

1.色拉油隔水加热至略微烫手（烫面法，口感细腻润泽），筛入低筋面粉，z字快速搅拌成均匀的面糊。

2.面糊加入1个全蛋、3个蛋黄，继续快速搅拌均匀。

3.3个蛋清加30g白糖，打发至弯钩状态（打到直钩状态就很容易开裂了）。

4.取1/3蛋清至面糊中，十字翻拌均匀，小心消泡。

5.拌匀的面糊倒入剩下的2/3蛋清中，翻拌均匀即可。

6.烤箱120度预热10分钟，纸杯装八分满面糊（用牙签在纸杯面糊内画圈排气泡，表面会比较光滑）。

7.放入烤箱120度低温烤50分钟，焖10分钟取出晾凉（具体温度和时间看自家烤箱脾气）。

8.鲜奶油加5g白糖，打发后装入裱花嘴。烤好的纸杯蛋糕，挤上淡奶油，用水果做装饰即可。

注：用全蛋做出来的蛋糕，口感会比较绵软，分蛋做出来的蛋糕口感会紧实一些，所以配方中用一个全蛋，三个分蛋来调和。

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