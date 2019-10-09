女童天生只有半张脸，牙齿、血肉全裸露，术后初露笑颜

据外媒报道，俄罗斯一名小女孩天生没有嘴唇和下巴，下半张脸看着像没长皮肤，因外貌怪异一直备受歧视。近日在接受长达11个小时的手术后，她终于有了完整的下巴，可以笑了。

女童相貌怪异被嘲笑，众筹善款做手术

据了解，这名小女孩名叫达里娜，她天生就没有嘴唇和下巴，所有的牙齿、牙龈以及血肉都露在外面。由于相貌怪异，达里娜不但吃饭、说话十分困难，也让其他小朋友感到恐惧，甚至有亲戚和她们一家断绝来往。

达里娜的家庭条件普通，但父母并没有放弃她。他们通过众筹获得6万多英镑的捐款，把女儿送到英国伦敦接受手术，以及术后3个月的治疗。

手术后露出微笑，将再次众筹做手术

令人高兴的是，达里娜终于有了一张正常的脸。爸爸把女儿高高举起，不停的说：“你真漂亮”。妈妈则为孩子能够露出微笑而激动落泪。

主治医生表示，他们给小女孩造了一个精致的下巴，还在她的颈部多植了一些皮肤。

妈妈称赞医护人员，表示他们完全不会说俄语，却给他们一家很多关爱，让孩子学会微笑，希望有了下巴后，女儿不再被人指指点点。

目前，达里娜已经回国。为了给她再造上颚和嘴唇，家人准备再次发起众筹。

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