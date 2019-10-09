你家BB入园还顺利吗？重要提醒，长假过后才是挑战

转眼间，开学已经一个多月了。还记得自家宝宝刚入园时候的样子吗？痛哭流涕、难舍难分，仿佛奔赴刑场般壮烈。随着时间的推移，宝宝们慢慢有了很大的变化，开始喜欢上幼儿园了。

然而国庆长假分分钟把宝宝打回原形。不光宝宝会恢复成刚入园时哭天抢地的样子，很多妈妈们的心也一夜回到解放前，又变得担心焦躁起来。所以说，宝宝到底有没有顺利入园，放个假才能见分晓。

那么，为了避免这种情况，家长们该怎么办呢？

【假期时，也别忘了提醒孩子节后入园哦】

好不容易迎来小长假，很多妈妈率先放飞自我，带着宝宝吃喝玩乐，根本停不下来。其实，这样做可一点不利于宝宝上学哦~他们会觉得还是在家里舒服，自由自在，只会变得越来越抗拒去幼儿园。正确的做法，请看下方：

★ 早上提醒

家长们可以每天在宝宝早上睡醒时，提醒一下宝宝们：还有几天就要和幼儿园老师、小伙伴们见面啦！弄个有倒计时的仪式感！

★ 睡前聊天

晚上睡前的时间家长也充分利用起来，可以选择给宝宝们念一念关于幼儿园的绘本，或者选择跟他们聊聊幼儿园中发生的趣事，这样也有利于宝宝减少对幼儿园的排斥情绪。

★ 平时常提起

如果宝宝很抗拒幼儿园，家长们也不必急着教训。在平时的生活中依然要坚定且时不时的提起幼儿园的生活，还可以在带宝宝玩耍的时候，提到幼儿园中类似的场景，增强宝宝对幼儿园的认同感。如果条件允许的话，邀请宝宝幼儿园的小伙伴一同玩耍，那是再好不过了。

【关心宝宝的幼儿园生活，做到及时鼓励】

宝宝入园后，并不意味着家长就可以解放自己了。为了让宝宝在假期后能更好的适应幼儿园的生活，宝妈们平时就要注意关注宝宝在幼儿园的点滴生活了哦~

☛ 及时鼓励

如果宝宝在幼儿园里表现出色，学会了一首儿歌，或者是一首诗等等，家长们都可以给宝宝适当的鼓励，可以是一件小礼品，也可以在全家人面前大声表扬。这样不仅能增强宝宝的成就感，还能帮助他们加深对幼儿园的情感。

☛ 避而不谈

如果宝宝对园内生活不适应，回家总是表现出很消极的情绪，那么家长们要记住，在家中要避免和孩子们谈论幼儿园内的事情，以免他们长期沉浸在这样的不良情绪当中，还可以用其他事物来转移他们的注意力。

☛ 和老师多沟通

在宝宝入园之初，家长们可以和老师多沟通关于宝宝的个性特点、生活习惯等等，帮助老师了解自家宝贝。这样做可以让老师能够用有效方式接近宝宝，使宝宝对老师产生信赖的心理。在长假后，家长也可以及时和老师沟通假期中宝宝的生活，这样子老师就可以在学校里有的放矢的和宝宝聊聊假期生活，减缓他们的入园反抗情绪。

【和老师达成共识，站在同一阵线】

把孩子送入园后，家长就应该和老师站在同一战线。只有信任老师，才能和老师共同努力，培养自家宝宝，这样也能避免宝宝抗拒入园的情况出现。

✔ 维护老师形象

家长不能当着宝宝的面指责老师，尤其是针对入园不久的宝宝，他们需要对老师建立信任和依赖感，由此也有助于宝宝早早适应园内生活。父母应该帮助老师维护他们在宝宝心目中的形象。

✔ 配合老师工作

对于老师反映宝宝在园内的情况，家长们应该及时认真听取，配合老师工作，不要一味的只想听表扬的话，不听批评的话。

✔ 谈论关于老师的趣事

家长们在平时送宝宝上学的时候，可以邀请老师一起合张影。在假期当中，可以拿着照片和宝宝谈论关于老师的趣事，态度要像对待朋友一样亲切，这样宝宝就会认为老师和爸爸妈妈们关系很好，心里的安全感自然就会增加。

TIPS：宝宝假期后上学你要这么做

· 留出足够的时间送宝宝到幼儿园，不要匆匆忙忙，这样会让宝宝有紧张感。

· 在幼儿园门口和宝宝说再见的时候，要面带微笑，坚定的挥手告别。不能满脸流露出不舍的神情，这样宝宝也会难过，不愿意和家人分开，不配合老师的工作。

· 家长们要早早的在学校门口等宝宝放学，要用愉快的心情和姿态迎接自家宝贝，还可以给他们准备一个小礼物，恭喜他们在幼儿园内度过愉快时光。

家长们可以按照以上的方法坚持教导孩子，如果长假过后，宝宝能顺利完成假期后的第一天学习，那就说明宝宝真正的入园成功啦！

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