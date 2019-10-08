兄弟俩眼珠颜色各不相同，实属罕见！

据英国《每日邮报》报道，前段时间，土耳其一对兄弟因为各自有一双颜色不一样的眼珠被媒体曝光。网友们纷纷为这对兄弟有如此美丽的眼珠而惊叹，但专家们却表示，色彩不同的虹膜非常罕见，尽管漂亮但这是一种疾病。

兄弟俩患异色症，爸爸担忧其未来

据了解，这对兄弟来自土耳其巴尔萨。哥哥梅米特·塞尔曼11岁，弟弟凯雷姆·塞尔曼4岁。他们出生时两个眼睛的眼珠颜色就各不相同，都是右眼蓝色，左眼深棕色。

兄弟俩的爸爸苏阿特·塞尔曼在接受媒体采访时表示，大儿子出生时，他们就发现孩子两只眼睛的颜色不一样。带他去医院检查，医生表示孩子患了异色症，那只蓝色的眼睛未来很有可能会出现视力问题。让人没想到的是，小儿子出生后也得了异色症。尽管大家都说孩子们的眼睛长得好看，但爸爸却在为两兄弟的未来感到担忧。

遗传基因引发，在人类中十分罕见

一般来说，异色症的病因是胎儿或婴儿发育时，父母遗传基因所引发的颜色异常导致。据了解，异色症有“中央异色症”“部分异色症”和“完全异色症”三种类型。在前两种类型中，一只眼睛的虹膜部分颜色不一样；最后一种类型，两只眼睛的虹膜颜色完全不一样。这对兄弟患的就是“完全异色症”，这在人类中十分罕见。

但是，如果异色症是后天才有的，有可能是青光眼、眼外伤或某种癌症引发。尽管异色症在人类中很少见，但在动物中却很常见，例如患有“完全异色症”的异瞳猫就十分常见。

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