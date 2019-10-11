留意这些生活细节，BB身体棒棒少生病

很多宝宝抵抗力比较差，稍不注意可能就生病了。因此，在平时，宝妈会格外小心仔细。其实，宝妈想要宝宝少生病，可以从这几个方面做起：

1.清洗宝宝玩具

宝宝成长过程中当然离不开各种玩具的陪伴。但玩具了一段时间后会落灰，粘上一些病菌。如果这时候再给宝宝玩耍，而宝宝又有啃咬玩具的习惯，就将病菌吃到肚子里面，对健康很不利。所以，宝妈要定期清洗宝宝的玩具，并进行消毒。

2.勤洗宝宝衣物

宝宝处在身体发育阶段，新陈代谢比较快，易出汗。如果更换衣物不及时，汗湿的衣物容易滋生细菌，会刺激到宝宝皮肤。因此，为了避免宝宝生病，宝妈需要勤给宝宝换衣服。给宝宝洗衣服最好使用温和天然的专用洗衣液。洗好的衣物最好多漂洗几遍，以确保衣服上面没有残留洗衣液。还有，宝宝衣物洗干净，建议放在阳光下暴晒一下。

3.注重家庭卫生

宝宝待在家里时间很长，所以室内卫生也应搞搞好。特别是夏天尤其要注意，以免病菌滋生蔓延。宝妈最好定期彻底打扫房间，角落也要多留心。油渍等污渍可以使用天然的清洁剂来去除，给宝宝创造一个干净安全的生活空间。

4.清洗宝宝餐具

宝宝使用的餐具一定要及时清洗以免沾染上各种细菌，进而引发宝宝患上肠胃疾病。因此，宝宝每次使用餐具后，宝妈要立即清洗消毒，以便更好的呵护他的健康。另外，宝宝餐具清洗后要注意沥干，以免滋生病菌。

病菌可以说是无处不在。想要宝宝少生病，宝妈日常就要多用心最好上述防护工作，如此才能有效保护宝宝的身体健康。此外，宝妈平时确保宝宝饮食营养均衡，睡眠充足，多带他去户外走走晒晒太阳，来提升他的抵抗力。

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