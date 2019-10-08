警惕BB在家洗澡溺水，这不是说着玩的！

在很多人看来，家里是最安全的地方。然而事实上，发生在家里的意外事件有很多，比如溺水。下面大家一起来看看吧。

据一项统计显示，14岁以下的孩子占每年溺水死亡人群的56.48%。而据中国疾控中心的资料显示，1~4岁儿童溺水的高发地点就是脸盆、浴盆、浴缸等，5岁至9岁儿童则为水渠、池塘和水库，10岁以上儿童的溺水高危地点为池塘、江河和湖泊。

也就是说，除了泳池、河海等，一些看似安全的日用品其实是导致众多幼儿溺水的“潜在杀手”，大家一定要警惕。

把宝宝独留浴室致悲剧发生

南京、东莞等都曾发生过类似事件。在给宝宝洗澡时，家长因为接一个电话或取一个物品离开，也许只有两三分钟，然而年幼的宝宝一不小心栽到浴盆内溺亡。要知道，宝宝洗澡时也好动，如果没有家长看护，宝宝不慎跌入浴盆里，一紧张和害怕起来呼吸也会加快，鼻腔碰到睡得情况下会将更多的水吸进肺腔，这样更容易呛水导致呼吸困难。

所以说，并不是水足够多、足够深，才会导致孩子溺水。有时候只是一个小水盆、一个小水洼，孩子一旦栽进去，水面没过他的口鼻，就可能导致溺水。

预防宝宝澡盆溺水的注意事项

1.视线别离开宝宝

在给宝宝洗澡时，家长一刻都不能让宝宝离开自己的视线，一定要谨记这点。

2.加装安全护栏

有一些家庭的房子周围会有开放水域，这样的家庭必须在院子，或者是通向室外的门内安装好护栏，这样可以防止一不留神宝宝自己跑出去。

3.盆底垫上毛巾

这样做可以起到防滑的作用。另外，如果宝宝年龄较小，给宝宝洗澡时，大人记得用手抓号，以便在拜拜滑到是能及时扶住。

4.洗完澡及时将宝宝抱出

将宝宝抱出水面时，最好用大毛巾裹住他的身体，这样可以既保暖又可避免因为宝宝身体太滑失手。

5.洗澡水及时倒掉

桶里、浴盆、水缸里的水用完之后要及时倒掉，同时家里也不要蓄水。如果必须蓄水，一定要加盖，防止宝宝掉落。

6.平时关好浴室门

浴室是最容易接触到水源的地方，平时家长一定要注意将浴室的门锁好，不要让宝宝随便进出浴室。

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